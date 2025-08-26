Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest

Per l’edizione 2025 del Carpi Film Fest, il tema scelto è “Le narrazioni e le arti”. L’evento, che si svolgerà da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre, offrirà un ricco programma composto da 27 appuntamenti che superano i confini del cinema, integrandosi con il teatro, la letteratura, la psicologia, le arti visive e la musica. Tra proiezioni, incontri con ospiti di rilievo, concerti, approfondimenti e masterclass, la manifestazione, ideata e organizzata dall’associazione Quelli del ’29 in collaborazione con il Comune di Carpi, si propone come un punto di incontro creativo e un laboratorio di differenti linguaggi artistici, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il pubblico in un’esperienza culturale condivisa e coinvolgente.

Oltre alle proiezioni di film in piazzale Re Astolfo, il Carpi Film Fest presenta un calendario vario di eventi che arricchiscono il racconto e favoriscono il dialogo: ci saranno le introduzioni d’autore di “Aspettando il film con…”, con presentazioni speciali caratterizzate da aneddoti e storie narrate da artisti come Anna Mazzamauro, Pupi Avati e Giancarlo Basili; inoltre, ci saranno il “Cineforum in piazza” dedicato agli appassionati di cinema, gli incontri dedicati all’interno del ciclo “Viaggio all’interno della settima arte”, che includeranno anche un appuntamento con Paolo Crepet e un concerto dedicato a Ennio Morricone. La rassegna prevede anche proiezioni di documentari, masterclass sui mestieri del cinema, il salotto cine-letterario “The adaption”, e una novità chiamata “In grande visione”, che proporrà tre proiezioni speciali al cinema Corso, tra cui le anteprime dei film “Enzo” e “Tutto quello che resta di te”. Per celebrare il cinquantesimo anniversario, ci sarà anche il ritorno di “Lo squalo”.

L’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, intervenuto alla presentazione avvenuta lunedì 25 agosto presso il Municipio, ha sottolineato come il festival rappresenti un momento importante dell’estate culturale di Carpi. Egli ha evidenziato che nelle ultime edizioni l’evento ha consolidato un’identità precisa, combinando momenti di intrattenimento all’aperto con attività di formazione sul cinema come arte, industria e immaginario. La collocazione delle proiezioni nello scenario di piazzale Re Astolfo, secondo Albarani, rappresenta un contesto ideale che permette di integrare le manifestazioni con la programmazione stagionale delle sale cinematografiche e con il patrimonio filmografico della biblioteca cittadina, ribadendo così il ruolo centrale del cinema nella crescita culturale e nel benessere della comunità.

Il presidente dell’associazione Quelli del ’29 e direttore artistico della rassegna, Paolo Di Nita, ha evidenziato come il festival sia in continua evoluzione e intenda raccontare il cinema come un’esperienza viva, condivisa e aperta al confronto. Per questa edizione, dedicata al tema “Cinema, narrazioni e arti”, il festival si propone come un vero e proprio laboratorio culturale, dove il pubblico può dialogare con registi, autori e professionisti del settore, scoprendo anche i mestieri meno visibili del cinema. Ospiti di rilievo includeranno il sociologo Paolo Crepet, il regista Pupi Avati, l’attrice Anna Mazzamauro e lo scenografo Giancarlo Basili, oltre alla Grande Orchestra Le Muse, che eseguirà le musiche indimenticabili di Ennio Morricone. Di Nita ha ricordato che il festival, attraverso le sue otto sezioni tematiche – dal Salotto letterario ad Arte&Doc, dalle Masterclass ai grandi eventi, dal Cineforum ad altri percorsi di approfondimento – mira a trasformare temporaneamente la città in un luogo di incontro tra cinema e pubblico, favorendo il dialogo tra professionisti e appassionati.

Il festival gode del supporto della Regione Emilia-Romagna tramite la Film Commission, di Sinergas, della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per gli eventi speciali e di Radio Bruno come media partner, contribuendo così alla realizzazione di questa importante manifestazione culturale.

IL PROGRAMMA

Appuntamenti culturali Carpi film fest tra proiezioni, incontri, masterclass Il debutto con la rassegna documentaria e la conversazione “Il reato di pensare” con Paolo Crepet. Il 3 settembre “Frankenstein junior” inaugura le proiezioni all’aperto Sarà “Frankenstein junior”, il divertentissimo classico di Mel Brooks, a inaugurare mercoledì 3 settembre, in piazzale Re Astolfo, la tradizionale rassegna di film a cielo aperto che caratterizza il Carpi film fest e che prosegue nel formato “Aspettando il film con…”, presentazioni d’autore di film del passato: il 4 settembre Anna Mazzamauro introdurrà “Manhattan” di Woody Allen; il 5 settembre il maestro Pupi Avati presenterà “Ma quando arrivano le ragazze?”, pellicola da lui diretta e ambientata nella scena jazz bolognese. La serata sarà anche l’occasione per consegnare al regista il Premio Arti del Cinema, conferito a un professionista della settima arte, a nome della città di Carpi, in riconoscimento di inequivocabili meriti non solo cinematografici, ma anche artistici, in quanto appassionato clarinettista jazz.

A chiudere il ciclo, il 7 settembre, sarà Giancarlo Basili, tra i più importanti scenografi del cinema italiano, che introdurrà “Shakespeare in Love” accompagnando lo spettatore dietro le quinte di un film premiato per le sue sontuose ambientazioni teatrali. L’edizione della manifestazione dedicata all’incontro del cinema con le narrazioni e le arti si apre anche a proposte diverse a partire dai due Eventi speciali “Viaggio all'interno della Settima Arte”: sabato 30 agosto, giorno di apertura della rassegna, l’appuntamento è con il sociologo e psichiatra Paolo Crepet che nell’incontro “Il reato di pensare” esplora come le immagini influenzano emozioni, pensieri e visioni del mondo. Il 6 settembre con il concerto omaggio a Ennio Morricone l’Orchestra Le Muse, diretta dal maestro Andrea Albertini, condurrà il pubblico in un viaggio imperdibile e travolgente, insignito dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del novecento. I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita Vivaticket e la sera dello spettacolo dalle ore 19.30 all’ingresso dell’Arena di Piazzale Re Astolfo. Novità di quest’anno è il ciclo “In grande visione”, tre proiezioni straordinarie in collaborazione con il cinema Corso di Carpi: si parte il 31 agosto con l’anteprima, per un matinée speciale, del film “Enzo” diretto da Robin Campillo, per conto di Laurent Cantet, morto nel 2024 dopo una lunga malattia. Nel cast del film, nel ruolo del padre di Enzo, Pierfrancesco Favino.

L’1 settembre si prosegue con “Lo Squalo”, uno dei film più celebri del regista Steven Spielberg, che torna in sala dopo cinquant’anni in un’edizione speciale restaurata in 4K. Il 2 settembre, al cinema Eden, si conclude con l’anteprima del film “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis, una cronaca epica della lotta di una famiglia per rimanere unita e preservare la propria dignità di fronte a forze più potenti che abbraccia gli ultimi ottant’anni della storia della Palestina (per l’acquisto dei biglietti: www.cinemacorsocarpi.it; www.cinemaedencarpi.it). Con “Arte a Doc - Visioni Documentaristiche”, all’auditorium Loria, la rassegna dà spazio anche al documentario d’autore, con una selezione di opere di registi regionali e nazionali che raccontano l’arte, la cultura e la società attraverso lo sguardo del cinema del reale. Ogni proiezione è accompagnata da un incontro con l’autore o con esperti del settore. Ad aprire il ciclo sabato 30 agosto sarà “Il complotto di Tirana” di Manfredi Lucibello cui seguiranno, il 3 settembre, “La solitudine è questa” di Andrea Adriatico; “Carracci - la rivoluzione silenziosa”, di Giulia Giapponesi, il 4 settembre; “Orchestra ritmica tangenziale e i suoi raccordi”, di Enza Negroni, il 5 settembre; “Il mestiere di vivere” di Giovanna Gagliardo, il 6 settembre; e infine “Carlo Mazzacurati: una certa idea di cinema”, di Mario Canale e Enzo Monteleone, domenica 7 settembre. Si riconferma l’appuntamento con le Masterclass dedicate ai mestieri del cinema, incontri aperti con professionisti del settore, in dialogo diretto con il pubblico. Registi, attori, scenografi e doppiatori raccontano il proprio percorso e svelano i retroscena del lavoro creativo, intrecciandosi spesso ai film in programma nella stessa giornata. Tra gli ospiti, all’Auditorium Loria, dal 4 al 7 settembre, l’attrice Anna Mazzamauro, il regista Pupi Avati, l’attore e doppiatore Roberto Chevalier e Giancarlo Basili, scenografo tra i più noti in Italia. Tra i format più originali di quest’anno c’è “The Adaptation – Salotto Cine-Letterario”, il ciclo di incontri che dal 4 al 6 settembre riflette sul rapporto tra parola scritta e immagine in movimento. Al Caffè Dorando, il book influencer Andrea Amadio guiderà il pubblico alla scoperta di romanzi approdati al grande schermo, interrogandosi su cosa si guadagna e cosa si perde nel passaggio dalla pagina al cinema: con “Twilight” e “Il fabbricante di lacrime” si riflette sull’evoluzione del cinema young adult; con “L’arte della gioia” si indaga si come la parola letteraria si trasforma in biopic; con “Tutti tranne te” (Anyone but You), commedia ispirata a “Molto rumore per nulla” di Shakespeare si parte per un divertente viaggio tra romanticismo e comicità, che diventa pretesto per raccontare le radici teatrali delle romcom contemporanee. Infine, a conclusione del festival, il “Cineforum in Piazza” domenica 7 settembre, alle 10.30, radunerà in piazzale Re Astolfo cinefili e appassionati per una mattinata condotta dal regista e divulgatore Mauro Zingarelli che accompagnerà il pubblico in un’esplorazione cinematografica collettiva. Il film diventa il punto di partenza per un confronto più ampio, fatto di suggestioni, ricordi e riflessioni su alcune pellicole che hanno segnato la storia del cinema. Un’occasione per condividere emozioni, punti di vista e magari scoprire o riscoprire il senso più profondo di vedere un film insieme.

Il programma dettagliato del Carpi Film Fest è sul sito www.carpifilmfest.it; per informazioni: www.carpifilmfest.it - www.quellidel29.it; Facebook: @quellidel29 - Instagram: @quellidel29.official