Ecco la posizione di Patto per il Nord sul caso Amo:

Un'ombra si allunga sulla gestione degli enti pubblici locali in Italia, come testimonia l'importante vicenda amministrativa che ha coinvolto l'Accademia Musicale Orizzonti (AMO) di Modena. Il presunto ammanco e le indagini sui "prelievi sotto la lente" hanno spinto il senatore Maurizio Gasparri a richiedere un'ispezione ministeriale, denunciando "gravi falle nei controlli contabili". La notizia, rilanciata dalle principali testate locali, ha innescato una forte reazione politica, con l'opposizione che chiede il commissariamento dell'ente e solleva interrogativi sul ruolo della banca nella mancata segnalazione di anomalie finanziarie.

Questa vicenda trascende la cronaca locale, elevandosi a un dibattito sulla governance pubblica e la sua capacità di vigilanza. La richiesta di un'indagine esterna da parte dell'opposizione è una mossa strategica che mira a sollevare dubbi sulla gestione in carica, mettendo in discussione l'efficacia dei canali di controllo ordinari, percepiti come meno incisivi. L'episodio sottolinea una debolezza sistemica nei meccanismi di controllo, con la discussione che si concentra non solo sul presunto ammanco, ma anche sulla presunta inerzia degli istituti finanziari di fronte a operazioni sospette. Tale scenario contribuisce a creare un quadro di fragilità e mancanza di trasparenza, minando la fiducia civica. Indipendentemente dall'esito dell'ispezione, la sola richiesta di intervento ministeriale alimenta una percezione di cattiva gestione, rendendo la trasparenza e l'accountability temi centrali per la politica locale. Questo caso diventa un potente strumento per chi sostiene la necessità di una profonda riforma dei meccanismi di controllo sugli enti partecipati, affinché siano non solo efficienti, ma saldamente ancorati alla realtà del territorio che servono. La salvaguardia delle risorse pubbliche e la garanzia che i servizi abbiano come unico scopo il bene comune, operando con un bilancio in pareggio e senza fini di lucro, sono principi essenziali per ristabilire la piena fiducia dei cittadini. La sfida è liberare gli enti dalle sovrapposizioni e dalle inefficienze,

dove possono essere meglio esercitate: vicino alla comunità. È la

che deve guidare l'amministrazione, per un futuro in cui la gestione sia chiara,

e finalizzata esclusivamente al progresso e alla dignità di tutti.