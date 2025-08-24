Siccità e malattie danneggiano gli agricoltori. “L’Europa impone prodotti poco efficaci”

Di recente abbiamo parlato di come l’invasione di grilli nella Bassa modenese non abbia provocato danni (almeno per ora) e di come in futuro le cavallette e lo scarabeo giapponese potrebbero invece rappresentare un problema per i raccolti. Vedremo se e come si concretizzeranno queste minacce da parte degli insetti, ma al di là di queste quali sono ad oggi i veri disagi per i contadini del nostro territorio? La siccità è sicuramente uno di quelli principali.

Abbiamo già visto come, dal punto di vista del Consorzio della Bonifica Burana, l’estate del 2025 si stia rivelando clemente. Le piogge cadute nei mesi scorsi hanno fatto sì che non si riscontrassero problemi nelle irrigazioni per quanto riguarda i terreni di competenza del Consorzio. Questo ovviamente non significa che il problema della siccità non ci sia, anzi, climatologi, contadini ed esperti sono concordi nel dire che complessivamente, negli ultimi anni, l’acqua scarseggia, le piogge sono insufficienti e sempre più terreni si stanno inaridendo.

Le dichiarazioni del responsabile di Cia dell’Area Nord del modenese Marcello Papotti sono significative in questo senso: “Da qualche anno non eravamo così colpiti dalla siccità. Da un lato l’inverno è stato fin troppo piovoso, dall’altro quest’estate la pioggia è poca, tant’è vero che quest’anno abbiamo dovuto ricorrere già due volte alla pratica irrigua per il mais”. Insomma, il fatto che l’acqua sia presente nelle riserve irrigue non significa che vada tutto bene. Eppure rispetto agli anni passati, quest’estate la pioggia non è mancata, soprattutto a luglio. Perché quindi è stato necessario accedere alle riserve per l’irrigazione? Per Papotti la risposta è semplice: le piogge sono state insufficienti. “La pioggia ‘scivola via’ sulla terra. Cioè, per come è composto il nostro terreno, l’acqua piovana che è caduta non era in quantità sufficiente da poter essere assorbita dalla terra nel modo corretto” spiega il referente di Cia. Ricordiamo un dato banale, ma importante: la pioggia è gratuita, irrigare invece ha un costo, che va a influire sul reddito dei contadini.

Ma attenzione, perché la siccità non è certo l’unico disagio che colpisce il territorio negli ultimi anni. Da tempo ormai alcune malattie colpiscono soprattutto le vigne e i peri, in particolare la flavescenza dorata e l’alternaria della pera. In particolare la prima è un vero flagello che sta provocando serie criticità. Nel momento in cui è attaccata dalla flavescenza dorata la pianta muore, quindi a differenza di altre patologie che provocano un calo della produttività, questo terribile morbo causa la morte e quindi la totale estirpazione della pianta.

“Negli ultimi anni abbiamo estirpato moltissime vigne, che non rinasceranno più – commenta Papotti – Negli ultimi due anni è stato estirpato circa il 40% di superficie dei vigneti. Per i pereti invece si parla di almeno un 50% di superficie estirpata. Gli uffici sanitari stanno studiando delle soluzioni che al momento ancora non sono state trovate. Esistono dei prodotti che possiamo usare contro l’alternaria del pero, ma periodicamente l’Unione Europea proibisce l’uso dei vecchi “farmaci” e obbliga gli agricoltori a utilizzarne di nuovi che però sono sempre meno efficaci”. La richiesta che Cia rivolge all’Ue già da tempo è questa: avere la possibilità di sostituire immediatamente i prodotti non più approvati dall’Europa con altri prodotti di pari efficacia. Questa appello verrà finalmente ascoltato?