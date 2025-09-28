Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera – Addestratori di AI: una carriera in crescita
di Francesca Monari
“Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
Addestratori di AI: una carriera in crescita
Come si diventa addestratori di intelligenza artificiale? La risposta è nella figura del Prompt Engineer, una professione emergente che unisce competenze linguistiche e tecnologiche. Questo specialista si dedica a "dialogare" con gli algoritmi, insegnando loro a rispondere in modo efficace e a seguire linee guida specifiche. Un ruolo chiave per sbloccare il pieno potenziale dell'intelligenza artificiale, che richiede un'ottima padronanza linguistica e un forte interesse per l'AI. Una prospettiva professionale davvero interessante per chi cerca un futuro nel mondo tech!
Contributi fino a 3.000€ a sostegno di giovani imprese ‘neonate’ quest’anno sul nostro territorio
Ammesse spese per beni strumentali, software, consulenze, sito web, marchi e affitti. Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese, fino a un massimo di 3.000 €.
Priorità alle imprese giovanili (18–35 anni).
Domande online dal 22 settembre al 3 ottobre 2025 tramite piattaforma ReStart.
Altre info su www.mo.camcom.it
DicoLab: corsi di formazione gratuita per le tue competenze
Cerchi l'occasione giusta per rimetterti in gioco o acquisire nuove competenze, nel settore "cultura"? Sul sito di DicoLab puoi trovare un'opportunità preziosa per aggiornare il tuo profilo professionale, acquisire nuove abilità e migliorare la tua posizione nel mercato del lavoro. Non perdere l'occasione di investire nel tuo futuro, esplora le proposte di DicoLab e trova il corso che fa per te!
Professioni 5.0: il consulente digitale sostenibile
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e le Professioni 5.0 sono all'avanguardia. Tra queste spicca la figura del consulente digitale sostenibile. Questo professionista aiuta le aziende a integrare le tecnologie digitali in modo etico e responsabile, promuovendo pratiche più sostenibili e riducendo l'impatto ambientale. Una figura che unisce innovazione tecnologica e sensibilità ecologica, sempre più richiesta in un mercato che punta alla sostenibilità a 360 gradi.
Un ciclo di lezioni -online- sull’arte: un modo per arricchire competenze e ispirare nuovi percorsi lavorativi.
“Finestre sull’Arte” propone un ciclo di lezioni online dedicato all’arte dell’Ottocento. Un’opportunità preziosa per guide turistiche, insegnanti, operatori museali e content creator culturali. Le lezioni offrono strumenti per raccontare meglio opere, contesti e protagonisti del secolo. Ideale per chi crea contenuti divulgativi o progetta esperienze culturali inclusive. Approfondimenti accessibili ovunque, con taglio chiaro e rigoroso. Altre info qui www.finestresullarte.info
Leggi anche: ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
- L’Ordine degli Ingegneri di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”
- Quelli di Villaggio Fantozzi pronti per «Sogni, Cinema e Illusione» il 5 ottobre a Tresigallo - IL PROGRAMMA
- Caregiver, ripartono i corsi gratuiti dell’Ausl di Modena
- Emilia-Romagna, consorzi di bonifica al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche
- Carpi, dal 6 ottobre al via il censimento permanente della popolazione
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
- Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 il Pescara ed è solo in testa alla classifica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord