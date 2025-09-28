Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera – Addestratori di AI: una carriera in crescita

di Francesca Monari

“Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.

Addestratori di AI: una carriera in crescita

Come si diventa addestratori di intelligenza artificiale? La risposta è nella figura del Prompt Engineer, una professione emergente che unisce competenze linguistiche e tecnologiche. Questo specialista si dedica a "dialogare" con gli algoritmi, insegnando loro a rispondere in modo efficace e a seguire linee guida specifiche. Un ruolo chiave per sbloccare il pieno potenziale dell'intelligenza artificiale, che richiede un'ottima padronanza linguistica e un forte interesse per l'AI. Una prospettiva professionale davvero interessante per chi cerca un futuro nel mondo tech!

Contributi fino a 3.000€ a sostegno di giovani imprese ‘neonate’ quest’anno sul nostro territorio

Ammesse spese per beni strumentali, software, consulenze, sito web, marchi e affitti. Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese, fino a un massimo di 3.000 €.

Priorità alle imprese giovanili (18–35 anni).

Domande online dal 22 settembre al 3 ottobre 2025 tramite piattaforma ReStart.

Altre info su www.mo.camcom.it

DicoLab: corsi di formazione gratuita per le tue competenze

Cerchi l'occasione giusta per rimetterti in gioco o acquisire nuove competenze, nel settore "cultura"? Sul sito di DicoLab puoi trovare un'opportunità preziosa per aggiornare il tuo profilo professionale, acquisire nuove abilità e migliorare la tua posizione nel mercato del lavoro. Non perdere l'occasione di investire nel tuo futuro, esplora le proposte di DicoLab e trova il corso che fa per te!

Professioni 5.0: il consulente digitale sostenibile

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e le Professioni 5.0 sono all'avanguardia. Tra queste spicca la figura del consulente digitale sostenibile. Questo professionista aiuta le aziende a integrare le tecnologie digitali in modo etico e responsabile, promuovendo pratiche più sostenibili e riducendo l'impatto ambientale. Una figura che unisce innovazione tecnologica e sensibilità ecologica, sempre più richiesta in un mercato che punta alla sostenibilità a 360 gradi.

Un ciclo di lezioni -online- sull’arte: un modo per arricchire competenze e ispirare nuovi percorsi lavorativi.

“Finestre sull’Arte” propone un ciclo di lezioni online dedicato all’arte dell’Ottocento. Un’opportunità preziosa per guide turistiche, insegnanti, operatori museali e content creator culturali. Le lezioni offrono strumenti per raccontare meglio opere, contesti e protagonisti del secolo. Ideale per chi crea contenuti divulgativi o progetta esperienze culturali inclusive. Approfondimenti accessibili ovunque, con taglio chiaro e rigoroso. Altre info qui www.finestresullarte.info

