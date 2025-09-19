“La letteratura di scuola all’indomani dell’Unità d’Italia”, il corso del prof. Gherardi apre l’anno accademico all’Università della Libera Età di Mirandola

MIRANDOLA - Il prof. Luca Gherardi aprirà l'anno accademico 2025/26 dell'Università della Libera Età di Mirandola con il corso "La letteratura di scuola all'indomani dell'Unità d'Italia".

"Sarà un piacere, nei prossimi giorni, aprire l'anno accademico 2025/26 dell'Università della Libera Età di Mirandola. - commenta il prof. Gherardi - Molti parlano, spesso a sproposito, di scuola: ho pensato quindi di proporre due lezioni su chi, oltre un secolo fa, ha visto la scuola per quello che è davvero: l'istituzione imprescindibile per il domani, l'investimento più coraggioso per chi governa, l'unica realtà capace - avrebbe detto Calamandrei - di compiere il miracolo di "trasformare i sudditi in cittadini". Mi occuperò di Edmondo De Amicis e Carlo Collodi: due figure che credo abbiano ancora molto da insegnare agli studenti, ai docenti e alle famiglie che la scuola la amano davvero, nonostante i suoi difetti. E partirò da quella "birberia", l'istruzione, sui cui Renzo ha capito di dover puntare per i suoi figli e su cui Manzoni ha voluto concludere I Promessi sposi, perché di sa: da Manzoni inizia tutto".