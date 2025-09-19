Sulle coste emiliano-romagnole insolita presenza di granchi blu vicino a riva
FERRARA E RAVENNA - Negli ultimi giorni le coste emiliano-romagnole, in particolare tra Marina di Ravenna e Punta Marina e nel ferrarese tra Lido di Volano e Lido di Spina, sono state teatro di un’insolita e massiccia presenza del granchio blu (Callinectes sapidus) a riva.
Il fenomeno, che ha generato vasta eco mediatica anche sui social network, è riconducibile a precise condizioni ambientali rilevate dalla nostra Agenzia.
Le recenti attività di monitoraggio condotte dalla Struttura Oceanografica Daphne hanno infatti registrato la presenza di estese aree a ridotto o assente contenuto di ossigeno (condizioni di ipossia e anossia) nei fondali marini antistanti il tratto di costa centro-settentrionale della regione, specialmente al largo del litorale ravennate. Si tratta in un fenomeno ricorrente in questo periodo, legato al processo di eutrofizzazione che interessa spesso le acque del nord Adriatico. Nel giro di qualche giorno la situazione potrebbe migliorare con il cambiamento delle condizioni meteo-marine, che porteranno a un maggiore rimescolamento delle acque e a un incremento dei livelli di ossigenazione del fondale.
L'anomala presenza a riva del granchio blu è correlabile a questo stress ambientale: i crostacei, in particolare le femmine che si spostano dalle acque salmastre a bassa o media salinità verso il mare per la riproduzione nei periodi più caldi, si sono imbattuti in queste aree prive di ossigeno. Per sopravvivere, sono stati costretti a una migrazione forzata verso acque più ossigenate (una dinamica ecologica ben nota), insieme ad altre specie ittiche di fondale, trovando rifugio nella fascia d'acqua più superficiale e vicina a riva, dove hanno trovato anche abbondanza di cibo.
La conseguente e intensa attività dei gabbiani osservata lungo la battigia è, a sua volta, un classico indicatore del fenomeno: la loro presenza segnala infatti abbondanza di prede che si sono avvicinate a riva e sono così più vulnerabili.
Quanto osservato è la manifestazione straordinaria di una specie invasiva, il granchio blu, che spinta da un forte stress ambientale diffuso si è reso insolitamente visibile lungo le nostre spiagge.
Leggi anche: Granchio blu, dalla Regione Emilia-Romagna un ulteriore milione di euro di fondi straordinari
- Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione in Regione per risolvere il blocco dei pagamenti dei dipendenti del Comune di Medolla
- Sulle coste emiliano-romagnole insolita presenza di granchi blu vicino a riva
- Autisti ‘gettonisti’, la replica di Seta: “Si tratta di normali contratti di somministrazione già usati in passato”
- Domenica 21 settembre open day al Canile intercomunale di Modena
- Zanzara tigre, a Carpi disinfestazione in due nuove aree
- Aggressione autista di Seta, i sindacati chiedono più sicurezza
- Aggressione a un autista Seta, Fratelli d’Italia: "La sicurezza deve essere una priorità”
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"