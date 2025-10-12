ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi

di Francesca Monari

Vuoi trovarti immerso in un paesaggio che sembra uscito da un racconto antico? A pochi chilometri da Modena trovi due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora tra le pietre e il profumo delle ginestre.

Il primo, situato a 7 Km da Marano sul Panaro, è Denzano e si adagia sulla cima di un poggio che in primavera si veste di giallo. Qui, tra querce e ginepri, svetta una torre quadrata alta circa 15 metri: è ciò che resta di un antico castello medievale costruito intorno all’anno 1000.

Per gli appassionati di mineralogia, la collina nasconde una sorpresa: cristalli di gesso dalla conformazione quasi perfetta che emergono dai versanti, come gemme nascoste.

All'interno del castello sorgeva la Chiesa Parrocchiale dell’Assunta, di cui oggi resta solo l’abside romanica del XII secolo, ispirata al Duomo di Modena. Si narra che vi abbia lavorato un allievo della scuola di Lanfranco, l’architetto della cattedrale modenese.

L’interno, pur ricostruito nel Seicento, conserva ancora un fonte battesimale del Cinquecento, un organo settecentesco e raffinati paliotti in scagliola. Denzano è anche una tappa della Via Romea Nonantolana, un antico cammino per i pellegrini nonché un luogo dove storia e spiritualità si fondono in un equilibrio perfetto.

Il secondo, poco distante, è Villabianca: raggiungibile anche a piedi tramite il sentiero 412. Questo borgo, documentato fin dal X secolo, regala una vista spettacolare sulla Valle del Panaro e su uno dei fenomeni geologici più affascinanti dell’Appennino: i calanchi.

L'erosione dei suoli argillosi ha scolpito il terreno in creste e ventagli che sembrano lame di coltelli o pinnacoli lunari. Le tonalità grigio cenere, punteggiate da riflessi azzurrini, rendono il paesaggio quasi alieno, eppure profondamente radicato nella storia del territorio. Ma Villabianca non è solo natura; la Chiesa Parrocchiale di San Geminiano ospita una copia di una tela del Guercino, mentre a Casa Bernabei, un antico complesso a corte, sono stati ritrovati un pozzo e una fornace di epoca romana. Un piccolo scrigno di arte e archeologia incastonato tra prugnoli e ginestre.

Che tu sia un escursionista, un appassionato di storia o semplicemente un curioso, Denzano e Villabianca ti offrono un viaggio nel tempo e nello spazio. Un cammino tra torri millenarie, chiese romaniche, paesaggi lunari e sentieri che profumano di ginestra. Un itinerario da percorrere per scoprire che la bellezza, a volte, si nasconde a due passi da casa.

Immagine di copertina generata da Copilot AI

