Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
12 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Senza categoria > Modena diventerà la Hollywood italiana?

Modena diventerà la Hollywood italiana?

|12 Ottobre 2025 | Modena, | Calcio e Sport, | Mirandola, | Finale Emilia, | San Felice sul Panaro, | Concordia, | Medolla, | Cavezzo, | Camposanto, | San Possidonio, | San Prospero, | Senza categoria

Modena attira sempre più troupe cinematografiche e televisive. Il film su Ferrari diretto da Michael Mann ha fatto da apripista, in seguito ci sono stati “Rapito” di Marco Bellocchio e “50 all’ora” di Fabio De Luigi, le cui produzioni si sono mosse su territorio modenese. A ottobre partiranno anche le riprese di una serie sulla vita dei fratelli Panini, che si concentrerà sulla madre, Olga Cuochi.

Leggi anche l'articolo sui casting della serie su Panini

È l’inizio di un’era per il nostro territorio? Dobbiamo prepararci a vedere sempre più set in futuro? Per cercare di capirlo abbiamo intervistato un addetto ai lavori radicato nel nostro territorio, il regista Paolo Galassi, autore, tra le altre cose, del documentario sulla prima edizione del Villaggio Fantozzi. Galassi al momento è impegnato con la post-produzione di un documentario sul campione di sci Kristian Ghedina, a ulteriore testimonianza del fatto che i modenesi continuano ad essere attivi cinematograficamente.

Cosa può dirci del suo nuovo lavoro?

L’idea nasce da Graziano Mamprin, collaboratore di Kristian Ghedina. Nel 2023 mi hanno chiamato per scrivere e dirigere il film, una sfida che ci ha portato a vivere esperienze spesso provanti, ma stupende. Ghedo ha avuto una vita straordinaria ed è un esempio meraviglioso di sportività e valori sani, una persona unica, solare e fuori dagli schemi anche in termini di umiltà, simpatia e disponibilità. Nel documentario abbiamo potuto raccontare anche la costruzione delle infrastrutture dei prossimi giochi olimpici, attraverso le testimonianze del vicepremier Matteo Salvini, il CEO del Milano Cortina 2026 Andrea Varnier e molti altri. Un capitolo a cui teniamo particolarmente è quello dedicato ai giochi paralimpici, con le testimonianze del campione del mondo di supercombinata Renè De Silvestro, il campione di parabob Flavio Menardi e Orlando Maruggi, preparatore atletico tra i creatori della realtà del parabob in Italia.

Ci sono state difficoltà a reperire il budget?

Non essendo tra i produttori non ho seguito il fronte reperimento budget, ma a trovare fondi c’è sempre difficoltà, per qualsiasi progetto cinematografico, specialmente di questi tempi e per diversi fattori, dalla totale assenza di coraggio imprenditoriale e visione da parte dei produttori, agli sconvolgimenti – alcuni dei quali necessari - in atto nei bandi di sostegno alle produzioni.

Durante la realizzazione ha adottato qualche particolare accorgimento?

Ghedina è la genuinità fatta persona e conoscendo sul set Paolo De Chiesa e tutti i grandi campioni, da Alberto Tomba a Isolde Kostner, mi sono accorto di avere a che fare con rapporti d’amicizia e conoscenze talmente profonde da essere trascinanti. Magnetiche persino. Non volevo rinunciare al mostrarli nella loro naturalezza. Ho deciso quindi di lasciarli raccontare liberi, senza forzature. Paolo De Chiesa, ex campione e leggenda del giornalismo sportivo, ha saputo guidare in modo sapiente il flusso dei racconti, creando atmosfere e complicità autentiche. Credo che questo sia uno dei lati più interessanti del film.

In un’intervista ha parlato dell’importanza del riscoprire i vecchi valori dello sport. Ritiene che lo sport abbia preso una brutta piega?

Senza la pretesa d’insegnare nulla, il film si pone come una piccola lente su valori importanti: rispetto delle regole, disciplina, rispetto per l’ambiente. Valori oggi a rischio di estinzione. Oggi moltissimi genitori vorrebbero in casa dei campioni e sottopongono i propri figli a stili di vita insostenibili, sovraccaricandoli di aspettative e privandoli dell’elemento fondamentale di ogni sport: il divertimento.

Per ora il suo film sta ottenendo un buon riscontro?

Al Festival di Venezia la presentazione a stampa e media è andata molto bene. Kristian è molto amato, non solo in Italia, e questo ha contribuito molto a creare una bella attesa attorno al film. Le aspettative però, allo stesso tempo, mettono molta pressione.

Sembra siano aumentati i progetti le cui riprese si svolgono a Modena e dintorni. A questo riguardo vede un futuro roseo per il nostro territorio?

Era inevitabile. Una questione di tempo. La provincia di Modena ha un fascino enorme e regala possibilità incredibili a registi e produttori. Può ispirare profondamente e poi, diciamolo chiaro, a Modena e in tutta l’Emilia-Romagna è un piacere girare film. Si lavora bene, immersi in una bellissima energia e se ne stanno accorgendo sempre più realtà. Di certo Mann con “Ferrari” ha dato una bella spinta di curiosità e attenzione sul territorio e sulla città.

Secondo molti, sempre più giovani preferiscono lo smartphone al cinema. È d’accordo? Teme per il futuro del settore?

C’è da temere per il futuro del settore. Tra qualche anno l’industria cinematografica sarà cambiata radicalmente grazie (o per colpa) delle nuove tecnologie da una parte, ma anche dell’appiattimento delle produzioni che sempre più spesso mancano di coraggio e visione, o vengono piegate a dictat di trend e algoritmi. Bisogna essere però positivi, tutto cambia, e anche questa evoluzione apparentemente improvvisa e massiccia di intelligenze artificiali, che segnano di fatto una nuova era per il cinema, fa parte di un percorso tanto inarrestabile, quanto inevitabile. Sono convinto però che il buon cinema sopravviverà sempre, comunque e in ogni caso, adattandosi ad ogni cambiamento.

Ultim’ora

Notizie del giorno

Modena diventerà la Hollywood italiana?
L'intervista
Modena diventerà la Hollywood italiana?
Ecco cosa ne pensa un regista del nostro territorio dell’aumento di produzioni nel modenese
Modena, dal 13 al 15 ottobre transito sospeso in Piazza Roma per le riprese di una serie tv
Traffico e viabilità
Modena, dal 13 al 15 ottobre transito sospeso in Piazza Roma per le riprese di una serie tv
In corso Accademia militare sosta vietata, con rimozione.
Linea Gotica, apre la casa della memoria
Taglio del nastro
Linea Gotica, apre la casa della memoria
Un convegno e visite guidate per conoscere da vicino il percorso di allestimento, i contenuti storici e il significato dei nuovi spazi rigenerati.
Modena, da lunedì 13 ottobre in strada Forghieri prenderà il via un intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello
Lavori in corso
Modena, da lunedì 13 ottobre in strada Forghieri prenderà il via un intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello
Gli stessi interventi interesseranno anche le parallele strada Zappellaccio e stradello Masetti con conseguenti limitazioni alla circolazione.
A Modena gli Erasmus Day per andare a scuola in Europa
L'iniziativa
A Modena gli Erasmus Day per andare a scuola in Europa
Lunedì 13 e giovedì 16 ottobre condivisioni di esperienze, buone pratiche e progetti sulle esperienze didattiche all’estero
Hera, venerdì 17 ottobre possibili disservizi causa sciopero nazionale
Da sapere
Hera, venerdì 17 ottobre possibili disservizi causa sciopero nazionale
Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge
Mese della prevenzione, anche le Avis della Bassa sono in "rosa"
L'iniziativa
Mese della prevenzione, anche le Avis della Bassa sono in "rosa"
Sabato 18 “Uniti in rosa”: a piedi o in bici da cinque comuni fino alla Barchessa di Medolla
"Intelligenza artificiale", se ne parla lunedì 13 ottobre a Nonantola
Vestiti, usciamo
"Intelligenza artificiale", se ne parla lunedì 13 ottobre a Nonantola
Appuntamento alle ore 21, alla Sala dei Giuristi del Palazzo della Partecipanza Agraria
Anche a Ferrara vaccinazione antinfluenzale da lunedì 13 ottobre
Salute
Anche a Ferrara vaccinazione antinfluenzale da lunedì 13 ottobre
A chi è raccomandata, dove e come farla.
Modena, un protocollo e uno sportello per contrastare evasione fiscale e lavoro nero
La novità
Modena, un protocollo e uno sportello per contrastare evasione fiscale e lavoro nero
Approvata dal Consiglio comunale la mozione di Avs, Pd, Spazio democratico, M5s e Pri-Azione-Sl che chiede di rafforzare le misure per la legalità
Emilia-Romagna, allarme ludopatia: è la quinta regione più a rischio in Italia
I dati
Emilia-Romagna, allarme ludopatia: è la quinta regione più a rischio in Italia
Un nuovo studio elabora il primo indice regionale di rischio ludopatia sulla base di dati ADM, ISS e Ministero della Salute.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Ue, cambiano le regole alle frontiere: da oggi al via nuovo sistema di controllo Ees, cos'è e come funziona
Ue, cambiano le regole alle frontiere: da oggi al via nuovo sistema di controllo Ees, cos'è e come funziona
Firma per Gaza in Egitto, domani Trump in Medio Oriente. Ostaggi, è ancora incognita sui tempi
Firma per Gaza in Egitto, domani Trump in Medio Oriente. Ostaggi, è ancora incognita sui tempi
Estonia, allarme per 'omini verdi': provocazione della Russia?
Estonia, allarme per 'omini verdi': provocazione della Russia?
Ballando, standing ovation per Barbara D'Urso. Lucarelli: "Per ora tutto piatto..."
Ballando, standing ovation per Barbara D'Urso. Lucarelli: "Per ora tutto piatto..."
Ballando con le stelle, Fognini torna in pista e trova un tifoso speciale... in studio c'è Cobolli
Ballando con le stelle, Fognini torna in pista e trova un tifoso speciale... in studio c'è Cobolli
Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba di pochi mesi
Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba di pochi mesi
Maneskin, ‘reunion’ di una notte al concerto di Damiano
Maneskin, ‘reunion’ di una notte al concerto di Damiano
Incendio in casa, trovati morti anziano e badante: uccisi da esalazioni tossiche
Incendio in casa, trovati morti anziano e badante: uccisi da esalazioni tossiche
Il cinema perde Diane Keaton, addio al simbolo di ironia e anticonformismo
Il cinema perde Diane Keaton, addio al simbolo di ironia e anticonformismo
È morta Diane Keaton, l'attrice musa di Woody Allen aveva 79 anni
È morta Diane Keaton, l'attrice musa di Woody Allen aveva 79 anni
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 11 ottobre 2025
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 11 ottobre 2025
Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin, sui social gli appelli per trovarlo
Scomparso da Roma il 21enne Leo Artin Boschin, sui social gli appelli per trovarlo
Estonia-Italia, diretta match qualificazioni Mondiali 2026
Estonia-Italia, diretta match qualificazioni Mondiali 2026
Camminare veloce è una 'medicina', lo studio: bastano 15 minuti al giorno
Camminare veloce è una 'medicina', lo studio: bastano 15 minuti al giorno
Mississippi, sparatoria dopo partita football: 4 morti e 12 feriti
Mississippi, sparatoria dopo partita football: 4 morti e 12 feriti
Michela Miti a Verissimo: "Ho dovuto vendere tutto, non ho più una casa"
Michela Miti a Verissimo: "Ho dovuto vendere tutto, non ho più una casa"
Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga
Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga
Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele
Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in Norvegia-Israele
Verissimo, Andrea Carnevale: "Mio padre ha ucciso mia madre, un dolore ancora vivo"
Verissimo, Andrea Carnevale: "Mio padre ha ucciso mia madre, un dolore ancora vivo"
Joe Biden, l'ex presidente Usa sottoposto a radioterapia per il cancro alla prostata
Joe Biden, l'ex presidente Usa sottoposto a radioterapia per il cancro alla prostata

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sono 9mila le pizzaiole italiane, in crescita ma ancora faticano a farsi notare
    Sono 9mila le pizzaiole italiane, in crescita ma ancora faticano a farsi notare
    Progetto Lenovo-Belleville, scelti autori per laboratorio di scrittura creativa con l’AI
    Progetto Lenovo-Belleville, scelti autori per laboratorio di scrittura creativa con l’AI

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi