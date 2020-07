Da file 3D a capo d’abbigliamento: Logica Srl di Mirandola presenta il software del futuro prossimo

MIRANDOLA – In Emilia-Romagna, e in Italia in generale, uno dei settori che più si è messo in gioco ideando soluzioni concrete per contrastare il Coronavirus è sicuramente il settore della moda e della sua produzione: tutto il paese è stato testimone di molteplici esempi di realtà industriali che hanno cambiato la propria linea di produzione per sopperire all’esigenza di dispositivi di protezione divenuti ormai introvabili, come mascherine chirurgiche e guanti. Altre realtà, invece, hanno ripensato e trasformato le modalità di lavoro introducendo sostanziali cambiamenti.

E’ il caso di Logica Srl, azienda di Mirandola fondata nel 1991 dai fratelli Gianni e Stefano Savoia e specializzata nella creazione di software unita alla programmazione e gestione di macchinari tessili.

I due fratelli, insieme al proprio team di lavoro, hanno presentato al bando indetto dalla regione Emilia-Romagna per una ripartenza sicura il progetto Smart-Knitting ottenendo un finanziamento di 105.588 euro.

Smart- knitting è un software che vuole stravolgere e ripensare l’intero sistema di ideazione e produzione di un capo d’abbigliamento, un software che riunisce da remoto tutti i tecnici responsabili delle fasi di creazione di un capo, come stilista, designer, tecnico programmatore e tecnico maglieristico, senza la necessità di doversi riunire in un unico luogo.



Attraverso il software ogni componente dell’equipe di produzione lavora ad una simulazione 3d estremamente realistica del prodotto: ne può decidere e modificare le forme, il tipo di tessuto, il colore, il filato, ogni elemento può essere pensato e modificato senza la necessità di incontrarsi fisicamente e di “andare a macchina” per ogni prototipo.

Il risultato finale sarà un file completo di tutte le informazioni necessarie precedentemente studiate dall’equipe che il tecnico maglieristico riceverà trasformerà in linguaggio macchina e, per ultimo, nel capo d’abbigliamento finale.

Il cambiamento è radicale.

Oltre al rispetto del distanziamento sociale in ottica Covid-19 lo Smart-knitting permette un sostanziale taglio di tempo e di costi di materiale: si eviteranno infatti spostamenti dei dipendenti tra sedi e laboratori spesso distanti tra loro, e, in un’ottica eco-friendly, verranno realizzati solamente i capi finali senza dovere “andare a macchina” e creare i prototipi che solitamente precedono il risultato finale.



Queste caratteristiche sono garanti del fatto che Smart-knitting sia un progetto di lunga vita, pensato non unicamente per il periodo di emergenza Coronavirus ma applicabile in un futuro sempre più prossimo.

E’ un progetto che unisce la voglia di contribuire con innovazione e competenza allal risoluzione del periodo di crisi globale e, allo stesso tempo, il desiderio di mettersi in gioco verso una direzione ecologica di minore impatto ambientale.

E ciò gli fa onore.

