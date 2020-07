I ragazzi disabili di “Noi per loro” si ritrovano a Staggia

I ragazzi disabili di “Noi per loro” si ritrovano a Staggia, la prima occasione di incontro dopo i mesi del lockdown.

Noi per Loro è un’associazione di familiari di persone disabili che opera nei comuni dell’area nord con l’obiettivo di eliminare l’emarginazione dei portatori di handicap, promuovendo iniziative in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari e altre Associazioni di volontariato, spiega una nota del Comune di San Prospero.

A Staggia l’associazione è guidata dall’infaticabile Lamberto Vincenzi, che da diversi anni si adopera a favore dei giovani diversamente abili.

Dopo diversi mesi di comprensibile isolamento , ieri pomeriggio, tanti ragazzi si sono incontrati a Staggia per ritrovare finalmente un momento di vita comune e di spensieratezza.

L’occasione è stata data dalla distribuzione di comodi zainetti, completamente corredati di oggetti utili per la sopravvivenza in questo periodo di contagio da Coronavirus, offerti dall’azienda Wam di Cavezzo.

Tanti residenti nella comunità di Staggia erano presenti per l’evento ed hanno offerto il proprio aiuto per la buona riuscita della festa.

Nemmeno il noto conduttore radiofonico Enrico Gualdi è mancato all’appuntamento, allietando con la propria comicità i ragazzi.

Dopo la distribuzione degli zainetti, la festa è proseguita con il ballo sul “cubo”, pedana circolare in legno per rispettare la regola del distanziamento e con una corroborante cena a base di gnocco e salume.

A Lamberto Vincenzi va il ringraziamento dell’ Amministrazione Comunale per il suo tenace lavoro per i disabili, così come rivolgiamo alla popolazione di Staggia le nostre congratulazioni per la partecipazione e la collaborazione offerte a favore all’ iniziativa.

