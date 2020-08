Rulli Frulli cambia sede ma continua la collaborazione con Mani Tese di Finale Emilia

FINALE EMILIA – L’annuncio arriva direttamente dalla pagina ufficiale della Banda Rulli Frulli: lo riportiamo in forma integrale.

Questa mattina vogliamo condividere con voi una novità molto importante. Come sapete durante la quarantena ci siamo attivati perché le attività di Rulli Frulli e Rulli FrulliNI non si fermassero. Per mantenere la continuità con i ragazzi abbiamo organizzato attività online durante il lockdown e fortunatamente da un paio di settimane i più grandi Rulli Frulli hanno ripreso a suonare in presenza rispettando i distanziamenti. Ci siamo interrogati però anche su settembre, sul nuovo anno scolastico che dovrà iniziare, e abbiamo capito che per far sì che le nostre attività potessero continuare nel modo in cui le abbiamo pensate era necessario uno spazio più grande.

Da qualche settimana abbiamo ricevuto l’ok dal Comune di Finale Emilia per poter utilizzare lo spazio a piano terra della ex-stazione delle corriere per le attività di Rulli Frulli, Rulli FrulliNI e APS Rulli Frulli LAB con AstronaveLab. Siamo molto contenti di questa opportunità e sapremo metterci all’opera anche con tante novità di cui vi parleremo presto.

Arriviamo però ad un punto che ci sta molto a cuore. Cambiare la nostra sede è un passo che si carica di tante emozioni. Mani Tese Finale Emilia ci ha aperto le porte nel 2012 aiutandoci in un momento di grande difficoltà ma con il tempo è diventata la nostra casa. In questi 8 anni siamo cresciuti insieme come persone, come attività e abbiamo condiviso tante esperienze importanti. Per tutto questo vogliamo dire loro: GRAZIE. E anche adesso, dove le circostanze ci portano a spostarci, sappiamo che può cambiare lo spazio ma continueremo sempre a supportarci a vicenda.

Dopo 10 anni di Rulli Frulli la nostra avventura ripartirà da qui, vi aspettiamo tutti a bordo!

Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli | Rulli Frulli LAB ETS APS