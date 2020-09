“Abbiamo dipinto il Barchessone”, l’evento per la raccolta fondi

Il Barchessone Vecchio era abbandonato a se stesso in attesa di ristrutturazione post-sisma. Nel 2014 è stato dipinto per farlo vivere, in occasione di un festival di beneficienza. E così lo stabile ha vissuto dipinto fino al 2018, anno in cui è stato completamente ristrutturato. Nel 2020 l’Amministrazione del Comune di Mirandola chiede il risarcimento dei danni arrecati al monumento agli autori, che hanno ammesso la loro responsabilità, per quello che è stato chiamato un ‘atto vandalico’. ⠀

Abbiamo deciso di sostenere il loro #crowdfunding visto tutto l’amore che le persone avevano dato al Barchessone e ai loro due murales: domenica 6 settembre alle 17 inizia l’evento per la raccolta fondi.

–> info per contribuire alla raccolta fondi da casa:

bollettino postale al c.c. : 57910077 .

bonifico IBAN . IT92 E076 0112 9000 0005 7910 077

PayPal : tizio.barchessone@gmail.com

PROGRAMMA DI PICCOLO INTRATTENIMENTO:

17:00- gnocchini di benvenuto

18:00- concerti

CONCERTI:

Anice, Cranchi, Due Ponti, Hofame, Goodbye Horses, Blu Oltremare

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

whatsapp: 3517760977

email: info.manitesefinaleemilia@gmail.com

[L’evento si svolgerà in piena sicurezza norme anti-covid e avrà una capienza massima di 80 persone, è dunque vivamente consigliato prenotare appena si ha la certezza di esserci]

