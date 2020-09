San Felice, Guicciardi: “Si cominci a discutere su futuro UCMAN”

SAN FELICE – “Sindaco Goldoni, noi crediamo fortemente che il Comune di San Felice abbia tutto l’interesse a restare all’interno di UCMAN. Se Lei crede in questo progetto e nel suo miglioramento, sarà fondamentale riprendere una dialettica costruttiva”: è questo l’invito del segretario del Pd di San Felice sul Panaro Nicolò Guicciardi. Ecco la sua nota:

“Abbiamo sentito e letto di tutto in questi mesi, ma le ultime accuse della maggioranza di Noi Sanfeliciani – attraverso una narrazione vittimistica per cui sarebbe il Pd a voler spingere il Comune di San Felice sul Panaro fuori dall’Unione – penso vadano oltre ogni tipo di immaginazione. Sindaco Goldoni, noi crediamo fortemente che il Comune di San Felice abbia tutto l’interesse a restare all’interno di UCMAN. Se Lei crede in questo progetto e nel suo miglioramento, sarà fondamentale riprendere una dialettica costruttiva, che tanto servirebbe in un periodo così complesso, su temi importanti e cruciali assieme agli altri sindaci della Bassa Modenese. Si cominci perciò a discutere nel merito di futuro, sviluppo, esigenze, bisogni dei cittadini e di come governare al meglio questo territorio, prendendo le distanze da chi ha disatteso ogni accordo e lavorato per indebolire e dividere il nostro territorio attraverso l’uscita di Mirandola, e che risponde ad un solo nome: la Lega”.