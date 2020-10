Approvata la risoluzione regionale per il potenziamento del treno Poggio Rusco-Bologna

Il 27 ottobre in assemblea regionale è stata approvata all’unanimità la risoluzione per il potenziamento della linea ferroviaria Poggio Rusco – Bologna a servizio metropolitano. “È stato un lavoro di squadra dove la nostra raccolta firme unita al lavoro nei consigli comunali ci ha permesso di portare le nostre istanze in regione, grazie all’impegno di Palma Costi e di tutto il gruppo regionale del PD”, ricordano i Giovani Democratici della Bassa Modenese.

Sono stati superati, proseguono i Gd, “i colori politici anche nei consigli comunali governati dal centrodestra come, San Felice sul Panaro e San Giovanni in Persiceto, che ne hanno riconosciuto la trasversalità e l’importanza del tema.

Ben diverso è stato, purtroppo, l’atteggiamento da parte dell’attuale maggioranza mirandolese che attraverso i rappresentanti più giovani ha preferito bocciare questo progetto per il quale era previsto uno specifico intervento di riqualificazione volto a migliorare l’accesso alla stazione di Cividale.

La motivazione con la quale la Lega giustificò questa incomprensibile bocciatura fu basata sul mantenimento di un ostacolo volto a contenere la mobilità dei più giovani durante il week-end verso Bologna. Nella sostanza, secondo la Lega meno infrastrutture ci sono a disposizione delle persone più queste rimarranno a Mirandola, come se non esistessero modi alternativi per spostarsi. Alla luce del risultato ottenuto in assemblea regionale con un voto all’unanimità, appare ragionevole chiedersi quale sia il reale peso politico dalla Lega mirandolese al di fuori dei confini locali.

Ad ogni modo, questo risultato deve essere considerato come un’importante conquista per il nostro territorio ed i cittadini in quanto si impegna la giunta regionale a tradurre in concretezza quanto da noi richiesto investendo su questa infrastruttura nevralgica e promuovendo un trasporto pubblico sostenibile e sempre più efficiente”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017