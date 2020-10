L’Istituto comprensivo Bomporto-Bastiglia premiato al Màt

L’Istituto comprensivo Bomporto-Bastiglia ha ricevuto un premio nell’ambito di Màt – Settimana della salute mentale, promossa dal Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell’AUSL di Modena, per la qualità del lavoro svolto durante i mesi di didattica a distanza, in materia di inclusione degli studenti con disabilità o con certificate difficoltà nell’apprendimento.

Il premio è stato consegnato dalla responsabile dell’Ufficio Integrazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dottoressa Cristina Monzani, nel corso del convegno dedicato all’inclusione scolastica che si è tenuto nella giornata conclusiva della manifestazione.

Un riconoscimento importante per la scuola e per la rete coordinata dagli Assessori alla Scuola dei Comuni di Bomporto e Bastiglia Cristina Merighi e Manuela Rossi, che ha permesso a tutti il proseguimento delle lezioni, anche in una situazione inedita e complessa come quella vissuta durante lo scorso anno scolastico.

“L’utilizzo delle buone pratiche proposte dal nostro Istituto nel periodo della Dad – spiega il dottor Giuseppe Valle, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Bomporto-Bastiglia – è stato oggetto di attenzione positiva, in particolare è stato apprezzato il nostro impegno per realizzare una sempre maggiore inclusione dei nostri alunni, mediante l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, determinate dalla situazione straordinaria che ci siamo trovati a vivere. Ringrazio tutte le componenti scolastiche che hanno contribuito a realizzare un servizio di questa qualità, che, non lo nascondo, mi rende orgoglioso di guidare un simile gruppo di lavoro. Il mio grazie va anche alle Amministrazioni comunali di Bomporto e Bastiglia, che con tanto impegno si sono da subito interessate alle famiglie e ai bambini, impegnando fondi e risorse per mettere tutti nelle migliori condizioni possibili e non lasciando nessuno da solo. È un premio da condividere, con i docenti, gli educatori, i bambini, le famiglie e gli amministratori, che hanno saputo ascoltare e fare rete tra loro, lavorando in stretta sinergia e superando le oggettive difficoltà che abbiamo dovuto fronteggiare durante l’emergenza sanitaria”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017