Massa Finalese senza un medico, Ratti (Pd): “E’ assolutamente necessario trovare immediatamente una soluzione valida”

“E’ assolutamente necessario trovare immediatamente una soluzione valida”. Il consigliere comunale del Pd Andrea Ratti interviene sul problema che si troveranno ad avere centinaia di pazienti del dottor Serafini, che va in pensione e non sarà sostituito

Venerdì sera ho presentato in consiglio comunale a Finale Emilia, un’interrogazione sul

preoccupante problema della mancata assegnazione di un sostituto da parte dell’ Ausl, al

pensionamento del dottor Serafini a Massa Finalese.

Sono circa novecento gli assistiti del medico che andrà in pensione, una cinquantina dei quali

cronici e allettati che necessitano di regolari visite domiciliari.

Ovviamente non è pensabile suddividere e dirottare gli assistiti presso gli altri tre medici del

paese che hanno già raggiunto il limite massimo concesso di pazienti per ogni medico di

famiglia.

Inoltre è assolutamente da scongiurare che gli abitanti del popoloso paese di Massa Finalese

siano costretti a spostarsi a Finale Emilia, si pensi in particolare agli anziani che spesso vi si

recano a piedi o in bicicletta.

Infine, in particolare in questo momento di emergenza pandemica, è assolutamente

necessario trovare immediatamente una soluzione valida.

Le nostre proposte sono:

l’Ausl deve trovare immediatamente un sostituto nell’ attesa di predisporre un nuovo bando

con condizioni che possano rendere interessante il posto vacante.

Il sindaco e la giunta devono svolgere il fondamentale ruolo di stimolo e mediazione con l’Ausl

affinché sia risolto il problema al più presto tenuto conto anche del clima di emergenza che sta

vivendo tutto il Paese

L’idea inoltre di mettere a disposizione un locale di proprietà comunale già attrezzato, per

agevolare l’arrivo di un nuovo medico, potrebbe essere l’occasione per iniziare ad attivare

anche a Massa Finalese un percorso di medicina di gruppo, dove più medici di famiglia

possano lavorare insieme, condividendo organizzazione, spazi, orari al fine di dare continuità

e qualità di servizio ai loro assistiti.

Andrea Ratti

Consigliere comunale Partito Democratico.