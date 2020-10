Mirandola, il caos dei parcheggi in zona Teatro Nuovo

MIRANDOLA – Non è sicuramente un momento roseo per il commercio mirandolese: sisma e Covid hanno fortemente colpito gli esercenti del centro storico, che, negli ultimi anni, lamentano un’importante diminuzione del volume d’affari. Tuttavia, il cuore della città pichense si sta poco a poco rivitalizzando, grazie all’apertura di diverse nuove attività e al progresso dei lavori di ricostruzione.

Appunto i cantieri, pur fondamentali per finalizzare il restauro dei compendi architettonici danneggiati dal sisma, costituiscono oggi uno dei motivi principali del malcontento di commercianti e clientela: a mettere in luce il problema, gli esercenti della piazza, che sottolineano come la scarsità dei parcheggi intorno a Piazza Costituente, danneggi fortemente attività e negozi.

La faccenda appare palese in zona Teatro Nuovo, segnatamente in Piazzale Marconi: qui, i cantieri di restauro del Teatro e dei palazzi circostanti lasciano poco spazio ai parcheggi, impedendo spesso di posizionare comodamente l’auto nei paraggi della Piazza. Molti sono dunque costretti a lasciare la vettura oltre i viali, mentre qualcuno opta invece per un parcheggio sregolato, al di fuori degli spazi preposti. Stessa situazione nell’antistante Via Tabacchi, dove l’abbondanza di attività commerciali e la presenza dei frequentatissimi studi medici si confronta costantemente con la scarsità di parcheggi. File di macchine anche lungo il “Listone” di Piazza Costituente, dove diversi mezzi vengono lasciati da coloro che fruiscono dei commerci del centro.

Ne consegue una grande confusione nella viabilità, che lascia scontenti commercianti e clienti. Del resto, ci si rende conto di come, data l’attuale situazione sanitaria, il commercio di prossimità acquisisca un’importanza fondamentale. Se ridurre gli spostamenti significa diminuire le possibilità di contagio, la fruizione del commercio locale diventa imprescindibile: e la possibilità di parcheggiare agevolmente in centro storico costituisce un anello essenziale di questa catena virtuosa.

Abbiamo fatto una breve ricognizione in zona, e abbiamo potuto constatare come, anche in un tranquillo mercoledì mattina, la disponibilità di parcheggi apparisse veramente ridotta.

