San Felice “ed ‘na volta”, i detti e le espressioni dialettali della tradizione

SAN SELICE – Sul gruppo “Sei di San Felice se…” c’è un topic che viene man mano aggiornato grazie al contributo di tanti, e che riporta i detti e i modi di dire di San Felice. Godiamoci insieme la rassegna:

I DETTI E LE ESPRESSIONI DIALETTALI DI UNA VOLTA … che rischiano di andare perduti!! Con relativa traduzione, educata quando serve!!

Potete contribuire scrivendo quelli che conoscete!!!

001

La affermazione più famosa Sanfeliciana in assoluto, incontrando un amico o conoscente in giro per piazza è “Va a lavóra rója”!

La cui traduzione è “Perdindirindina, cosa ci fai in giro per piazza a quest’ora dato che è orario di lavoro, furbacchione!!”

002

L’è più rója che béll!! Un’altra conosciutissima espressione è :

Traduzione: brilla di più per la sua furbizia che per la sua bellezza.

003 – Mauro Gavioli

L’è méi un mort in cá che un Mantván in síma a la porta.

Trad.: Meglio un morto in casa che un Mantovano alla porta.

004

Mo c’át gníss un cáncar… stat bén?

Piacevolmente sorpreso di incontrare un amico che non si sente o si vede da tempo.

Trad.: ma che Dio ti benedica, stai bene?

005

A piúav con quánt Dio a la mánda!!

Trad.: piove con quanto Dio ne manda

Sign.: Non è esattamente la pioggerellina di Marzo ….

006 – Mauro Gavioli

A gh’è’ na fumána cl’as táia col curtéll.

Trad.: C’è una nebbia che si taglia con il coltello.

007 – Mauro Gavioli

Incúa a gh’è un cald da porc…

Trad.: Oggi c’è un caldo suino!

008 – Mauro Gavioli

T’ía propria un bon da gníant.

Trad.: Sei proprio un buono a nulla.

009

At vúal un bén che s’tía adría a andár in d’al fóss… at da na mán!

Trad.: ti vuole un bene che, se stai andando nel fosso, ti da una mano.

Sign.: non ti vuole esattamente un un bene da morire…

010 – Anna della lavanderia

Súra!

Súra mén e n’asidént a chi m’ha fátt súrar!!

Giura!

Giura meno e tutto il bene a chi mi ha fatto giurare!

011

Ehi … a s’è víst ánch di cán cagár di viúlin!!

Trad.: … si sono visti anche cani cagare violini…

Sign.: Sono successe cose decisamente impensabili !!

012 – Sandro e Steve

Asnáss as náss

assnáss as múar

Trad.: asinacci asimuori…

Grande asino si nasce

grande asino si muore!

013 – Sandro e Steve

At dágh na sciàfa che sol cun l’aria … at vìan al fardór!!

Trad.: ti do uno “smataflone” che con il solo spostamento d’aria ti viene il raffreddore…

014 – Mauro Gavioli

T’ìa própria un ciocapiátt!!

Trad.: sei un batterista di fama internazionale….

(Inconcludente, inaffidabile e altro ancora)

Il cosiddetto CIOCAPIAT era un venditore di articoli per la casa (quelli che si usavano 50/60 anni fa) il quale proponeva i piatti alle rasdòre battendoli uno sull’altro per dimostrare la loro robustezza, e cercando di aggiungere allo stesso prezzo anche piatti più piccoli o tegami di vario genere, praticamente uno strillone che cercava di incantare le donne con i suoi prodotti a prezzi stracciati…

015

A sémm míss acmé tri in na scrána

…cun dú ca cúcia par muntár su!!

Trad.: … siamo messi come tre persone su di una sedia …con due che spingono per salire …non siamo messi benissimo…

016 – Betta Bergamini

In s’cal méntar che na mosca la mágna un caval…..

Trad.: Intanto che una mosca mangia un cavallo

Sign.: per enfatizzare la lungaggine di un evento

017 – Betta Bergamini

L’è gránd acmé du sold ad furmái…

E’ alto come due soldi di formaggio.

018 – Franco Marchetti

In d’al cul ad la basóra

Trad.: Nel tardo pomeriggio.

019 – Mauro Gavioli

Am bála n’ócc….

Trad.: mi balla un occhio

Sign.: Non ne sono troppo convinto..

020

La g’ha al cúl acmé na spartóra!!

Trad.: ha il sedere grande come una madia da pane

Sign.: Non ha i fianchi da top model!

021

Al g’ha burí adóss…

Trad.: lo ha aggredito, fisicamente o a parole

Sign.: Gli si è avvicinato con la delicatezza tipica di uno scaricatore di porto…

022

L’è indrìa acmé a sznàr i persàch

Trad.: è indietro come le pesche a Gennaio.

Sign: Non ci arriva proprio… oppure è molto in ritardo.

variante

L’è indrìa acmé al mulinéll dal càrr…

Trad.: è indietro come il mulinello del carro.

Sign.: stesso significato. Il “mulinello” del carro è una specie di argano che si trova nella parte estrema posteriore del carro e serve per mettere in trazione le lunghe corde che assicuravano il carico al carro stesso.

023

Va a cága in n’élta e pó sciáffla a la bássa!!

variante

Mo va a cága in di ái!!!

Trad.: …. sufficientemente comprensibile. Specifico che facendola sulle piantine di aglio, l’immaginario collettivo vuole che qualcosa ti si inf….

024

Tían sódi …. tián bótta!

Trad.: tieni stretto …tieni duro

025

Stámm su da dóss!!!

Trad.: stammi lontano

026

Ciápa ad l’ária!!!

Trad.: respira a pieni polmoni … credo..

Sign.: sparisci!!

027

A San Felice se un maldestro tenta di allungare le mani su di una avvenente (o meno) signora, può sentirsi dire “Oh, an sun mínga la píla da l’acqua santa…”

Trad.: ..non sono la pila dell’acqua snta

Sign.: allungare le mani assimilato al gesto di intingere le mani nell’acquasantiera, nella quale si immergono le sole prime falangi per il segno della croce!

028 – Davide Baraldi (nonna Albertina)

Lu la’ an na porta minga al scarpi da vécc!!

Trad.: quel tizio non arriverà a postare le scarpe da vecchio

Sign.: Si dice di una persona troppo spericolata!!

029

Al conta acmé un sirótt insíma a na gamba ad legn!!!

Trad.: Conta come un cerotto su di una gamba di legno

Sign.: inutile placebo

030

Mo s’at tira al cúl o ta scúna un dént?

Trad.: … ma “sei in sé”?

031

Mo fátt ciavár … mo fátt dar in d’al cul…

Trad.: ma fatti tosare a coda di rondine!!

032

T’ha capí “cáss” par “carnáss”!

Trad.: non hai proprio colto il senso… hai capito “caccio per catenaccio”!

033

Mo cáta récchia!!

Trad.: trova pace, riposo. Da “requiem” latino.

034

Andár a gámb a l’aria o con al cul pr’aria…

Trad.: cadere rovinosamente e, metaforico, andare in malora, fallire.

035

Dvintár vécc l’è na fótta… mo an rivárag minga l’è pías…

Trad.: diventare vecchi è una fregatura … ma il non arrivarci è peggio

036 – Mauro Gavioli

(Una delle più belle e tipiche espressioni di San Felice)

L’ha míss al pórc a l’óra!!!

Trad.: letteralmente “ha messo il porco all’ombra, quindi in un luogo riparato”. Metaforicamente “ha raggiunto la sicurezza economica che gli permette benessere e tranquillità”.

037

L’ha fátt na bótta d’óli!!!

Trad.: letteralmente “ha fatto una botte (tanto) d’olio”. Metaforicamente “ha fatto un gran bell’affare”.

038 – Fabrizio Ferrari

Pan e nos, magnár da spos…nos e pan magnár da can ! (Pane e noci come companatico è un mangiare da nozze, ma noci e pane come companatico è un mangiare da poveri)…si diceva una volta quando le cose andavano veramente male.

039

Me ne è venuto in mente uno bello e tipico di SAN FELICE

Lì, la gíva c’la múta

e ins c’al méntar c’la frisíva

la scursáva

e s’la ridíva!!!

Nonsense con traduzione superflua!!

040 – Alberto Chelli

“Ti ve t’ía furtunáa, che t’an capíss gníant”

– Trad. ..tu sei proprio fortunato che non capisci niente !!!!

– Morale : < A volte capire, fa comprendere aspetti e situazioni anche dolorose.Paradossalmente sarebbe meglio non capirle,perché si evita di star male …..

041 – Alberto Chelli

“ …. i to sold e la me testa!!! ”

-Trad : … i tuoi soldi, e la mia mente intelligente ….

– Morale : Tu hai dei soldi, ma sono sprecati perché non capisci niente. Se invece li avessi io che sono intelligente saprei come gestirli.

042 – Fabio Diegoli

Bráss e gambi in g’han budéli!!

Trad.: gambe e braccia non hanno viscere. Quando i ragazzini, nonostante l’aria fresca, se ne andavano in giro a maniche corte e braghe pure, venivano ripresi dalla mamma. E il saggio nonno sottolineava che l’importante è che la pancia fosse ben coperta … il resto pazienza!

043 – Simone Barbi

L’ha catàa al cùcc in dl’arvéia!!

Trad.: Ha trovato il modo di stare bene

044 – Betta Bergamini.

In sc’al méntar che na mosca la màgna un cavàll …

Trad.: Intanto che una mosca mangia un cavallo (x spiegare la lungaggine di un evento)

L’e’ grand acmé du sold ad furmai

E’ grande come due soldi di formaggio. Non briulla per la sua statura…

La g’ha un cul tant gross che se che se la scurésa in d’un sacc ad curiandui … la fa carneval !!

Trad.: ha un fondoschiena non piccolo…

In d’al cul ad la basòra

Trad: nel tardo pomeriggio

T’ia fòra acmé ‘n còpp …

Rispondi

Trad.: Sei scemo come un coppo per lo stesso motivo di cui sopra 1 Nascondi o segnala Mi piace

T’ia propria un gabiàn !! ( o barbagiàn)

Trad.: sei un tonto

A gh’è tànt gust acmé ciapàr un sciafòn a l’òrba…

Trad : … c’è tanta soddisfazione come prendere uno schiaffone al buio …

VIAN CHI’ – VALA’

– Trad : vieni qui dai ….

– Morale : Si stanno formando le squadre per la partita al pallone, nel vecchio campo a sud della Rocca dove c’era la fontana di “Campilli” e la baracchina di Pavlin di buttiglin. Cicci Bigon faceva le squadre le squadre partendo dai più bravi. Alla fine rimanevano i meno bravi e qualcuno si lamentava di non essere stato chiamato e diceva con Cicci …E MII’ ??? Cicci con aria di sufficienza diceva : < Vian chi vala’ >

• RARO CASO DI OSSIMORO in dialetto !!

Solo quelli di una certa età sanno che quando si sapeva che doveva suonare la banda cittadina, i Sanfeliciani dicevano … “LA BANDA DL’UMBRELA”…

– Trad : La banda dell’ombrello , perché regolarmente … Pioveva.PS- sarebbe interessante fare l’elenco dei Sanfeliciani che ne facevano parte e quale strumento suonavano.

POESIA di Eligio Fiorini e Stagnada

A la Rocca i g’han tòlt al capéll.

Al temp an vùal minga far bell.

In ciasa a g’hè na messa cantada.

Al cinema i dan na buiada.

In teàtar a g’hè i buratin. ….



e in piassa na mucia ad cretin…!

Buss ‘na ciffra

Trad.: è molto forte, ganzo, togo ecc ecc si dice di una persona o di una situazione



T’ha ciapà na béla bréta (o scùffia)

Trad.: ti sei innamorato/a da non capire più niente …..



056 – Fabrizio Ferrari.

La t’ha da al càn … o la t’ha mulà al can

Trad.: Ti ha lasciato..

...a gh’è gnù n’asidént sèca … o un titabacìn…

Trad.: Una morte improvvisa ed inattesa, senza avvisaglie o malattie

058

Mo c’at végna al badécc!!

Trad.: che ti venga un accidente 059

A i’ho ciapáa un snéstar….

Trad.: mi sono preso uno strappo (alla schiena)



060

L’è smaladí …

Trad.: è estremamente scaltro, abile, furbo

061

A gh’è andáa szó i sérc…o la cadéna

Trad.: ha avuto un crollo nervoso, uno scatto d’ira

062

L’è fúrub acmé un sdáss da furmintón ...

Trad.: è furbo come un setaccio da granoturco, che trattiene le impurità e lascia filtrare “il buono”.

063

Star da la bánda d’al furmintón ...

Trad.: stare dalla parte del sicuro

064

An l’ha gnánc in dl’avís…

Trad.: non ne ha la più pallida idea

L’è méi aver il braghi ròti in d’al cul ….che al cul ròt in d’il braghi!

Trad.: …va da se!

066

An na sá ne ad ti ne ad mi…

Trad.: non sa ne di te ne di me… persona scialba, insignificante, senza personalità.

Se me nòna la gh’is al rudlìni …la sarev na cariula

Trad.: se mia nonna avesse le ruotine… sarebbe una carriola.



068

A gh’è quéll ca trása…

Trad.: c’è qualcosa che stride …che non quadra

069

An gh’è ne Sánt ne Madóni…

Trad.: non ci sono ne Santi ne Madonne.

Nemmeno loro possono aiutare …

Ogni badilàss a g’ha al so mandgàss

Trad.: ogni badile ha il manico della sua dimensione

Sign.: ogni donna prima o poi trova il suo uomo, quello

giusto per lei.

071

Al va via da sghibías…o ad travérs … o ad senéca

Trad.: va via di traverso, non in linea retta



072

L’è órub acmé un quái …

Trad.: è cieco come una quaglia

L’è imbambì c’me n’och … o un tòcc

Trad.: è rimbambito come un oca o un tacchino

074

L’è mágar stláa…

Trad.: è distrutto da tanto è magro

Sign.: … è magrissimo



075

L’è sénsa stérs .. o sens’ústa!!

Trad.: è senza sterzo o senz’usta

076

L’è imbariágh impíss…

Trad.: è ubriaco pieno

A g’ho na sée ca a spud il falistri

Trad.: ho tanta sete che sputo scintille

078

L’ha ciapáa un balín in n’ála…

Trad.: si è beccato un pallino in un’ala

Sign.:il detto gioca sul doppio significato di “balìn”, un pallino da caccia e una piccola balla (sbronza) ..che poi tanto piccola non è. Un uccellino che viene colpito all’ala da un pallino di fucile non vola più tanto bene, così come un ubriaco non è più in grado di camminare normalmente … coì

079

A g’ho na fámm ca magnarévv un putín mérd..

Trad.: ho una fame che mangerei un bambino sporco…



080

L’è dur ad cumprendóni…

Trad.: .. è duro di comprendonio…

Sign.: ha qualche difficoltà a capire… soprattutto al volo..

Li lù l’è un c’al g’ha d’la gùsa

Trad.: Lui è uno che ha scorza….

Sign.: ha notevoli doti di resistenza sia fisiche che caratteriali

082

L’è tútt inavaiáa…

Trad.: è tutto eccitato

Al g’ha na testa c’an la rùma gnanch un porc…

Trad.: nemmeno un maiale prenderebbe in considerazione la sua testa.

Sign.: non è degno di attenzione, di considerazione o stima.

L’è ignorànt ac’mè al pal dal porc…

Trad.: ignorante come il palo del porco.

Sign.: ignorante di sicuro… ma percè si dice così??

L’ha giràa c’me un suchèt ind’ l’ort …

Trad.: ha girato come una zucchina nell’orto

Sign: non ha propriamente girato il mondo…

Al g’hga pròpria na ghigna da porc.

Trad.: ha proprio una faccia da porco

Sign.: Ha proprio una faccia di bronzo

087

Li lú l’è un braghíar !!

Trad.: …. è un ficcanaso

088

L’è fáls acmé na munéda ad piomb !!i

Trad.: è falso come una moneta di piombo Trad.: è falso come una moneta di piombo

089

T’ha pistáa na merda… o na buássa

Trad.: …. hai pestato una cacca…



090

T’ha pisáa fóra d’al bucalín …

Trad.: hai orinato fuori dal pittale

Sign.: ti sei proprio sbagliato

091

L’è cmé invidár un óc (o un tudésch) a bévar!!

Trad.: è come invitare un’oca (o un tedesco) a bere

Sign.: niente di complicato

L’è acmé la roja da squassòn….

Trad.: ……..

Sign.: tutti lo conoscono



093

L’è acmé cupár un ca cága…

Trad.: è come ammazzare uno seduto sulla tazza.

Sign.: è come sparare sulla croce rossa

094

Ehi … sta’gh la càv … a màgn na mérda..

Trad.: se ce la fai … mangio una m….

Sign.: tipica espressione di scommessa

095

Piutòst a mi pòod…

Trad.: piuttosto me li poto

Sign.: non lo farei mai per niente al mondo

096

L’è un set’éto..

Trad.: è un “sette etti”

Sign.: (detto di persona) non fa un chilo …. non è normale



097

Al n’è minga un chilo ..

Trad.: non è un chilo

Sign.: vedi 096

098

L’è un cisulári.. un basabánch…

Trad.: E’ un chiesaiuolo … un baciabanchi…

Sign.: di persona praticante e/o bigotta



099

Al dura tri dí cun iér d’la..

Trad.: dura tre giorni a canoare da ieri l’altro

Sign.: non dura tanto …



100

Al g’ha na fámm da sunadór …

Trad.: ha una fame da musicista

Sign.: non tutti i musicisti, nei tempi andati, riuscivano a sbarcare il lunario ed avevano spesso un secondo lavoro. Venivano assoldati per allietare cerimonie con la loro musica. Matrimoni, cresime ecc. e venivano spesso pagati con due soldi, generi alimentari e veniva data loro la possibilità di sedere con i convitati, spesso a fondo tavola, e di mangiare con loro. Ovviamente in quelle occasioni si abbuffavano a dismisura ..e venivano subito identificati



101

Agh tíra la péll a cavâll a i gómat…

Trad.: gli tira la pelle all’altezza dei gomiti….

Sign.: non ha troppa voglia di lavorare



102

Vúat gnír’m a dir che Nóstar Sgnór l’è mort d’al frédd??!!??

Trad.: stai cercando di convincermi che Nostro Signore è morto di freddo??!!

Sign.: stai cercando di farmi credere cose non vere?

continua con

cl’e al padron ad la legna?????

Trad.: proprio Lui che è padrone della legna!!!

Loredana Semeghini

….Trad.: proprio Lui che è padrone della legna!!!

L’ha catáa al có ad la sgavéta !! 103



Trad. ha trovato la parte corretta da cui aprire la gavetta

Sign.: ha trovato il bandolo della matassa…ce l’ha fatta..

104

Al g’ha la siréla al nás

Trad.: ha il moccolo al naso

105

Únt ad sáss

dént ad bíss

chi náss caión

mai più guarìss…

Trad.: unto di sasso

dente di bisce

chi nasce coglione

mai più guarisce !!

Sign.: dalla coglionaggine difficilmente si guarisce

106

A tira da più un péel ad figa che un cárr ad bó….

Trad.: attira di piu un pelo di …. beh dai .. lo sapete bene!!

Cúsa fáat marvéll in d’al me sítt?

A sun a drìa a sgaravlàr!!

Mo sa i ho incòra da vilmàr!!

Am fìava maravìa..ad si bia sgaravia !!

Trad.: Cosa fai mariolo nel mio sito?

Sto raccogliendo i grappolini d’uva rimasti dalla vendemmia

Ma ..devo ancora vendemmiare!!!

Mi ero meravigliato di grappolini così belli!

Sign.: Sgaravlàr = raccogliere l’uva rimasta dopo la vendemmia. Sgaravéll = gappolino, plurale Sgaravìa. Veniva dato il permesso ai ragazzini delle famiglie meno abbienti di passare a raccogliere quella poca uva rimasta nella vigna ….ma dopo la vendemmia!



Ti’ ta’ catàa al cùcc in dl’arvéja !!!’

Trad.: hai trovato ….????…. nei piselli.

Sign.: hai trovato il modo di stare bene e senza far fatica

Figh e Mlòn i g’han la so staszòn

Trad.: fichi e meloni alla loro stagione

Sign.: ogni cosa al momento giusto

T’an sá d’ai gnànc st’in magn na ciàpa!!

Trad.: non odori di aglio anche se ne mangi una piantata.

Sign.: Resti ignorante anche se impari la Treccani a memoria



T’ia tant àsan che, sa vian la muria, tan fa gnànc in temp a vedar al murtòri ad ………!

Trad.: Sei talmente asino che, se viene la moria degli asini, non fai in tempo a vedere neanche l’annuncio funebre di……..!

At g’ha al cul acsì bass che s’at càgh dal lampadini in n’as rompan gnànc!!

Trad.: Hai il culo così basso,che se caghi lampadine cadendo non si rompono non si rompono a terra!!!!

113 – Luca Gulinelli

Al g’ha i brasín curt!

Trad.: ha le braccia corte

Sign.: È un tirchio

“L’ha capi bus dal cul par piaga”

Trad.: Ha scambiato un orifizio anale per una ferita

Sign.: Ha confuso due cose non esattamente uguali!!!! Trad.: Ha scambiato un orifizio anale per una feritaSign.: Ha confuso due cose non esattamente uguali!!!!



Vian szò dal pir

Trad.: scendi dal pero

Sign.: fattene una ragione

Un po’ a corr al can è un po’ la livra!!!!

Trad.: Un po’ corre il cane è un po’ la lepre

Sign.: A volte si insegue a volte si è inseguiti Trad.: Un po’ corre il cane è un po’ la lepreSign.: A volte si insegue a volte si è inseguiti



L’è na brasa smòrsa

Trad.: è una brace spenta

Sign.: Sembra fredda, ma scotta. Di una persona che si mimetizza, si mostra diversa da quello che è, un falso timido o un falso tonto.

Cùa pretendàt da un cul? …na romansza???

Trad.: cosa pretendi da un culo?? Una romanza?

Sign.: Non puoi aspettarti ragionamenti validi da chi non è in grado di farli…

Tutt i gust i’en gust …al giva quel che al ciuciàva un carnàss rusnént…

Trad.: Tutti i gusti son gusti diceva quello che succhiava un catenaccio arrugginito

Sign.: (De gustibus non est disputandum)

Tutt i gust i’en gust …al giva c’al cànc’al s’alcàva al cul Trad.: Tutti i gusti son gusti diceva quel cane che si leccava il culo…

Sign.: (De gustibus non est disputandum)

L’unica volta c’al l’ha vista, l’è sta quand al s’è prilàa indria in sc’al mentar al nasiva!!

Trad.: L’unica volta che ha visto la gnocca è stato guado si è voltato indietro al momento della nascita.

Sign.: non batte chiodo!!!!!

Al gh’védd ‘cme na tòca pr’al cul!!

Trad.: Ci vede come un tacchino col didietro!!

Sign.: Completamente orbo!

123

Al na védd n’orba gòssa!!

Trad.: …..

Sign.: non ci vede per nulla



Em pasà Po insima a n’aréla!!

Trad.: Abbiamo attraversato il fiume Po su di una zattera di paglia (canapelle da muratore)

Sign.: Impresa difficile e rischiosa!! Trad.: Abbiamo attraversato il fiume Po su di una zattera di paglia (canapelle da muratore)Sign.: Impresa difficile e rischiosa!!



Chi tòca liva!!

Trad.: Chi deve smazzare la sua carta la prenda!!!

Sign.: Quando il destino chiama non ti puoi sottrarre!!

L’è pes ‘cme na màsna da mulein!

Trad.: È pesante come una macina da mulino!!

Sign.: Che palle che fa venire!!!!!!

T’ia dur da gratàr!!!!

Trad.: Sei duro da grattare

Sign.: sei ubriaco fradicio!!

128

Al g’ha dáa ad puntón !

Trad.: ha calciato il pallone con la punta della scarpa!! Grave errore di stile.



129

“na fiúba”, “na falarína”, “na pacéga”

Trad.: una gran botta

Mario Pettazzoni e Fabrizio Frerrari

Cosa era la “pacèga“? Era quel famoso rotolino di carta, ben pressato con i denti per renderlo più consistente, che si tirava con l’elastico fra pollice ed indice a mo di fionda e che quando arrivava sulle cosce scoperte dai pantaloni corti faceva male e lasciava “al nis”, il livido…(se ricordi qualcuno azzardò anche ad usare “il cavaleti” i chiodi a due punte piegati ad U)…

Sign.: …tutto corretto! va da se che il termine “pacéga”, a parte il significato specifico sopra descritto, esprima il concetto di “forte botta”, come téga, ghéga ecc….



130

“cava, cava … ch’è méi catárr ..che pérdar!!

Si diceva a chi aveva una terribile tosse grassa… si gioca sull’assonanza di “catàar” (trovare) e “catàrr” (catarro).

L’ha pistàa na merda.

Trad.: ha pestato una m….

Sign.: Ha sbagliato di grosso

131

Al mágna acmé un lúdar…

Trad.: mangia come un ……..

Sign.: magia esageratamente

132

Sgàgiat – Dastétat – Scàntat – Dascàntat

Trad.: sbrigati – staccati dal seno materno

At g’ha n’ùsta ‘cmé’ un bric !

Trad. hai l’usta di un caprone

Sig.: non hai ne delicatezza ne acume

An g’hé punsàr c’ma stùfa!!

Trad.: Non c’è riposo che mi stanchi!!!

L’è tant vècia cla và col ferli .

Trad.: È tanto vecchia che va con le stampelle

Sign.: È una vicenda arcinota

Al n’ha fatt ‘cme Garibaldi a Roma!!

Al n’ha cumbinàa ‘cmé Bartòld in guéra!

Sign.: Ne ha combinate di tutti i colori!!

Vola bass e schiva i sass

Trad.: vola basso rasente i sassi.

Sig.: cala cala, contieniti, mantieni un profilo basso



Buss na ciffra…

Trad.: molto forte, ganzo, togo

Che vitàssa spasàrs al cul con n’àssa!!… e intànt la gént la pàssa…

Trad.: Che fatica pulirsi dopo un bisogno con un attrezzo improprio come un asse di legno!! E proprio mentre passa la gente!!

Sign.: Dura la vita eh !!!!!

A gh’in viàn na gamba!!

Trad.: Se continua a piovere così,avremo l’acqua all’altezza delle gambe!!!

Sign.: Aspettiamoci di tutto in peggio!!! Trad.: Se continua a piovere così,avremo l’acqua all’altezza delle gambe!!!Sign.: Aspettiamoci di tutto in peggio!!!



I l’han ciapâ pr’i cavì i!!

Trad.: L’hanno preso per i capelli!!

Sign.: Lo hanno salvato all’ ultimo momento!! Trad.: L’hanno preso per i capelli!!Sign.: Lo hanno salvato all’ ultimo momento!!



Ciápa do dida ad carta geografica … 142



Trad.: spostati di due dita di carta geografica

Sign.: vattene lontano

143

Misure di generiche quantità, capacità, lunghezza, distanza ecc ec ecc ….in dialetto e non esattamente riconducibili al sistema metrico-decimale:



MOLTO

Dimòndi

un stravént

a badalùcc

na manàstra

na ciffra

na sporta

un capéll

un sbandéran

un mùcc

na mùccia

na navàssa

na scariulàda

na sbadilàda

un baròss



POCO

na crìa

na miséria

un púgn

un sciánch

un mursgòtt

un p’còn

un p’cunsin

un sciànch

un sciànclin



MISURA

do dída

na spána

a ócc do dídana spánaa ócc DISTANZA

Dvsín

Adarént

Tacá o atacá

Ad dría o dadría da cá

CAPACITA’

un pistòn

na chicara

un scalfaròtt

un tinàss

un gòss

na bucàda

