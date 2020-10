San Felice, la Fondazione Golinelli corre più veloce del Covid: al via “Master Class for Steam”

San Felice sul Panaro – Non si arresta la corsa all’innovazione della Fondazione Golinelli: creata nel 1988 dal sanfeliciano imprenditore farmaceutico Marino Golinelli, la Fondazione ha promosso negli anni diversi progetti volti al progresso e alla diffusione della cultura scientifica. E anche in tempo di Covid, non mette da parte la propria mission: è stata infatti presentata oggi, presso la sede bolognese di Confindustria, l’iniziativa “Mastrer Class for STEAM” (Master per le Scienze, la Tecnica, l’Ingegneria, l’Arte e la Matematica).

Il progetto prevede l’erogazione di venti borse di studio ad altrettanti docenti delle scuole medie e superiori, i quali avranno l’opportunità di frequentare per quaranta ore settimanali, corsi intensivi di tecniche pedagogiche, fruendo al contempo di aggiornamenti di ambito informatico e scientifico. Obbiettivo della master class, la formazione di insegnanti in grado di operare con metodi innovativi, capaci di introdurre gli studenti alla complessità del mondo contemporaneo e di diffondere presso i colleghi nuovi approcci alla docenza.

Grande soddisfazione per l’iniziativa, è stata espressa dal presidente della Fondazione Golinelli Andrea Zanotti, che ha sottolineato l’importanza di una formazione tecnica adeguata per i professionisti di domani. Concorde l’opinione di Valter Caiumi, numero uno della Confindustria Emiliana, che ha spiegato come i distretti industriali nostrani necessitino di personale altamente qualificato, e dunque occorra costruire percorsi professionalizzanti d’eccellenza. “Master Class for STEAM” ha suscito il plauso anche di Francesco Ubertini, rettore di Unibo, che ha affermato come le vera sfida del futuro sia dare slancio all’istruzione professionale.

Per tutti i docenti interessati, iscrizioni aperte dal 7 Ottobre 2020 al 22 Gennaio 2021.

