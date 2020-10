Solara, nuova sede per il mercato: nella rinnovata piazza Marconi

BOMPORTO – Cambia sede il mercato di Solara. In seguito al via libera definitivo arrivato dalla Giunta dell’Unione dei Comuni del Sorbara, i banchi si spostano in piazza Marconi, recentemente oggetto di restyling con una nuova pavimentazione, nuovi arredi urbani e una rinnovata illuminazione a risparmio energetico.

La Giunta dell’Unione ha approvato la planimetria dei posteggi e l’intero progetto, in seguito al parere favorevole dei cittadini e degli operatori e dopo aver preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale di Bomporto di valorizzare l’area rinnovata.

Non cambia tutto il resto: il mercato continuerà ad avere cadenza settimanale, sempre il venerdì mattina, con otto posteggi, tre dei quali destinati ai prodotti alimentari e uno – quello in angolo con via Pasubio – riservato ai produttori agricoli.

