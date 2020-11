A Cavezzo scoperto l’asteroide 80652 ed è stato dedicato a… Alberto Angela

CAVEZZO- Il suo nome è un omaggio al miglior cartografo lunare e osservatore di comete del XVII secolo: ha un nome importante l’Osservatorio astronomico “Germiniano Montanari” di Cavezzo, tanto quanto l’impegno e le ricerche dei suoi volontari.

L’omonima associazione astronomica che tra il 1975 e il 1978 ha scelto di edificarlo e che si è occupata della sua gestione in tutti questi anni, si è da sempre impegnata in attività didattico-scientifiche e fasi di ricerca: una lunga esplorazione celeste che, tra il 1999 e il 2000, ha portato alla scoperta ufficiale di otto asteroidi

Ma la conquista d ei volontari che ha destato sicuramente più curiosità, è la paternità dell’asteroide 80652 Alberto Angela. Il piccolo corpo celeste è stato scoperto il 16 gennaio del 2000 nella Costellazione dei Gemelli: appartenente alla fascia principale (situato cioè nella regione del sistema solare tra Marte e Giove)e con un presunto diametro di 4.4 km. La domanda sorge spontanea: come mai i volontari hanno scelto di dedicarlo proprio al divulgatore scientifico Alberto Angela?

“L’omaggio ad Alberto Angela è nato quasi per scherzo- spiega Mauro Facchini, uno dei volontari dell’Osservatorio e Presidente dell’Associazione- Nel 2000 i suoi programmi erano seguitissimi, quindi abbiamo pensato a lui”.

L’iter per rivendicare la paternità di un asteroide è complicata e piuttosto lunga: “Una volta raccolte tutte le misurazioni- spiega Facchini – vengono mandate al Minor Planet Center che si occupa di censire i dati e, dopo averli inseriti in un database, comunica se l’oggetto in questione è già stato rivendicato. Se non è stato ancora scoperto, assegnano una sigla provvisoria (quella assegnata all’asteroide Alberto Angela è la 2000bb)”.

Ma la procedura è ancora lunga, perché è necessario continuare a misurare e inviare dati dell’asteroide durante le diverse rivoluzioni del corpo celeste intorno al Sole : una pratica che può durare dai due ai cinque anni e che per quanto riguarda l’Alberto Angela ne ha richiesti circa tre. L’ultima osservazione dell’asteroide risale al 26 gennaio 2020, per un totale di 827 osservazioni e 15 giri intorno al Sole.

E’ possibile vedere l’asteroide Alberto Angela dai telescopi dell’Osservatorio di Cavezzo?

“Oggi l’asteroide ha una luminosità molto debole e si trova in una posizione sfavorevole- spiega il presidente- Ma tra cinque o sei mesi, ovviamente in piena notte, sarà sicuramente possibile fotografarlo”.

L’appuntamento da segnare sul calendario è quindi per marzo: un’ottima occasione per abbandonare la routine e perdersi nello “spazio cosmico”, celebrando una piccola eccellenza del territorio. E chissà se anche il popolare presentatore verrà a Cavezzo per osservarlo dai telescopi del nostro Osservatorio.

