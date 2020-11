A Ravarino i commercianti promuovono la lotteria di solidarietà

A Ravarino i commercianti promuovono la lotteria di solidarietà. Si chiama “Luci e Solidarietà” ed è una lotteria per contribuire alle luminarie di Natale e aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà.

Ad organizzarla è Amaravarino, l’associazione dei commercianti e delle piccole attività economiche locali, in collaborazione con Caritas e Croce Rossa e con il patrocinio di Proloco e del Comune di Ravarino.

“L’abbiamo chiamata Luci e Solidarietà – spiega Roberta Martini, vicepresidente dell’associazione – perché vogliamo che le luminarie delle festività natalizie portino un po’ di luce e serenità in questo anno piuttosto buio. Allo stesso tempo, pensiamo che sia importante dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà: una parte dei proventi sarà infatti destinata a Caritas e Croce Rossa per l’acquisto di beni alimentari da distribuire a persone bisognose”.

I biglietti costano solo 1€ e sono in vendita in tutti gli esercizi commerciali di Ravarino: li si può ordinare anche assieme alla spesa che molti esercenti consegnano su richiesta a domicilio.

In palio, oltre ad un bel monopattino elettrico, ci sono decine di buoni da poter spendere nelle attività commerciali del paese: un bel modo per invitare i cittadini a riscoprire i negozi sotto casa, con i loro servizi e prodotti di qualità.

L’estrazione dei premi avverrà il 2 gennaio, in streaming sul profilo Facebook dell’associazione Amaravarino.

Per informazioni: amaravarino2020@gmail.com oppure tel. 335 8043200.

