In distribuzione i nuovi sacchi gialli per la plastica a Cavezzo, Medolla, San Prospero e San Felice

Da giovedì 12 novembre – nei Comuni di Camposanto, San Felice sul Panaro, San Prospero, Medolla e Cavezzo – partirà la consegna a domicilio della fornitura annuale (2 rotoli) dei sacchi gialli per il conferimento della plastica. Proprio in queste settimane – secondo le nostre stime – i cittadini di questi Comuni stanno finendo le forniture consegnate lo scorso anno con la partenza del porta a porta integrale. La scelta della consegna a domicilio si impone per il contesto emergenziale, che non può prevedere un ritiro massivo da parte dei cittadini dei sacchetti presso i nostri ecosportelli o i centri di raccolta.

I due rotoli verranno lasciati al domicilio dei cittadini, verranno tracciate le consegne (vie e numeri civici) con i palmari in dotazione agli operatori, ma non ci sarà contatto diretto con i cittadini, a maggiore tutela di tutti.

Si ricorda infine che questa dotazione di sacchi dovrebbe consentire la copertura del servizio fino a novembre 2021, chi dovesse terminarla prima potrà ritirare una fornitura aggiuntiva presso il Centro di raccolta rifiuti del Suo Comune o presso l’Ecosportello AIMAG di Mirandola.

Il costo della dotazione extra verrà addebitato nella bolletta rifiuti.