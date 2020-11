“Nati per leggere”: un libro di benvenuto per i nuovi nati

MIRANDOLA, FINALE EMILIA, CAMPOSANTO, CAVEZZO, CONCORDIA, SNA FELICE, MEDOLLA, sAN POSSIDONIO E SAN PROSPERO – Arriva nella Bassa la nuova proposta di “Nati per leggere”, iniziativa pedagogica e culturale, attiva su tutto il territorio nazionale, fortemente voluta dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la salute del bambino di Trieste. A livello locale, è sostenuta con grande perizia dalle biblioteche e dai pediatri di tutti i Comuni dell’Area Nord, ormai dal 2007.

Una collaborazione sinergica che sensibilizza e incoraggia l’importanza della lettura ad alta voce da parte di un adulto al bambino, fin dal pancione. Una partnership, quella tra la sanità e le biblioteche, sancita nel 2017 da un protocollo d’intesa con il Sistema Sanitario Nazionale , l’allora Presidente dell’Ucman Luca Prandini e il Direttore della Asl di Modena e scandita da corsi di formazione per i volontari, attività con i consultori e incontri con le ostetriche.

A Mirandola, Finale Emilia, San Felice, Concordia, Cavezzo, Camposanto, Medolla, San Prospero e San Possidonio rientra nel programma “Nati per leggere” un progetto aggiuntivo più recente, che prevede il dono di un libro a tutti i bambini nati nei nove Comuni dell’Area Nord a partire da settembre 2019. Un libro di filastrocche dal titolo “Rimetter le mani”, realizzato da Chiara Carminati e Giovanna Pezzetto- e distribuito dalla casa editrice Panini di Modena- accompagnato da un cd di musiche registrate dal vivo. L’obiettivo è quello di educare bambini e genitori alla lettura in famiglia e radicare la concezione che, se svolta con continuità, ha un’influenza positiva sullo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino.

I genitori riceveranno una lettera, scritta in cinque lingue, che raccomanda di chiedere al proprio pediatra (a partire dal secondi bilancio di salute del bambino)un buono, con il quale sarà possibile ritirare il libro dono presso la biblioteca del comune di residenza. “Alla consegna del libro”- spiega la Dottoressa Antonietta Furini, referente del sistema bibliotecario- ” Si consegna una ricca bibliografia, divisa per fasce d’età fino a tre anni. Proprio per dare continuità all’iniziativa”.

Un eccellente lavoro corale reso possibile grazie al Sistema Bibliotecario Area Nord, dai pediatri del territorio ( soprattutto al lavoro delle Dottoresse Elisa Bortoli e Margherita Codifava) e alla sindaca di Camposanto e assessora Area Nord Monja Zaniboni che ha sostenuto il programma fin dall’inizio.

