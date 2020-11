Novi di Modena, deciso il taglio dei platani di viale XXII Aprile. Sabato flashmob di protesta

NOVI DI MODENA – I platani di viale 22 aprile verranno abbattuti. Questa la sentenza del sindaco di Novi, Enrico Diacci, all’incontro con i rappresentanti dei residenti. Nessuna possibilità di giungere ad una soluzione diversa che prevedesse anziché l’abbattimento una drastica potatura.

La decisione finale è stata presa perché pare che i platani non siano in una “idonea collocazione” e vadano abbattuti. Anche se una perizia dimostrasse che le piante sono sane,insomma, verranno tolte ugualmente. Malcontento da parte della gente, che attraverso la portavoce e la rappresentante dei cittadini di viale XXII aprile commentano: “Non importa se Il viale alberato più importante è più bello di tutto Novi verrà così stravolto nel suo aspetto naturale ed avrà una piantumazione composta da piccoli alberelli che non avranno MAI bisogno di potature. Addio a 73 anni di storia, piantati dopo la Liberazione. Tutti abbiamo percorso questo splendido viale per andare a scuola! Un altro pezzo di Novi se ne va per lasciare posto a cosa? Lo vedremo negli anni a venire”.

Sabato sera alle 20.45 è stato organizzato un flash mob (limitato ai partecipanti) su viale XXII aprile. Verrà messo un cero su ognuno dei 68 platani che verranno abbattuti.

