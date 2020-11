Pronte le nuove palazzine in via Tassi del condominio Olmone a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Saranno consegnati martedì 24 novembre a San Felice sul Panaro ai 12 condomini, gli appartamenti e i negozi del condominio “Olmone” di via Tassi, dopo la conclusione dei lavori. Termina così, a seguito dell’accelerazione dei mesi scorsi, la ricostruzione dell’edificio gravemente danneggiato dal sisma del maggio 2012, quindi demolito e delocalizzato da via Collodi a via Tassi. Al posto del “vecchio” condominio Olmone di sette piani, sono state realizzate quattro moderne palazzine antisismiche, tre destinate ad ospitare appartamenti e una attività commerciali. Il Comune ha realizzato le opere di urbanizzazione a servizio del complesso immobiliare. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato per la ricostruzione del condominio 4.749.616 euro.

