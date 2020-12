Più compri nei negozi, più sconti hai: a Cavezzo iniziativa per comprare locale

Ha inizio sabato 12 dicembre “La catena degli sconti”: recandosi a fare shopping in uno dei negozi cavezzesi, si potrà ricevere un cartellino, con sopra stampato il leone del monumento di piazza Matteotti, recante uno sconto di varia entità, stabilito dagli stessi esercenti, da poter utilizzare nello stesso negozio o in un altro esercizio, sempre di Cavezzo. Lo stesso simbolo si potrà ritrovare sulle shopper di tessuto realizzate appositamente per questo Natale.

L’iniziativa, ideata dall’assessorato al Commercio e alle Attività produttive, in collaborazione con i commercianti, vuole incentivare gli acquisti dei regali nei negozi di Cavezzo, per sostenerli in vista delle prossime Feste dopo questi mesi di chiusure e restrizioni fortemente penalizzanti. Assessorato e commercianti hanno poi prodotto un video diffuso sui social, con un simbolico scambio di doni tra più di cinquanta rappresentanti dei commercianti locali, che con il loro lavoro, come sempre, pur in un contesto così complesso, renderanno più spensierato e gioioso il Natale in paese. “Iniziative come queste – commenta Fabrizio Trevisi, vicesindaco e assessore a Commercio e Attività produttive – non solo rendono i nostri negozi più attrattivi in vista di un periodo fondamentale per il commercio, ma dimostrano che solo unendo le forze e collaborando si possono affrontare le grandi sfide di questa emergenza”.

