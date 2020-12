Una raccolta fondi per Nonantola

Il territorio di Nonantola è stato recentemente interessato da un’alluvione, in un anno già così difficile per tutti, si sta affrontando anche questa pesante emergenza. Nelle prime fasi sono giunte colonne di volontari dalle altre regioni, con il paese percorso dai gommoni dei vigili del fuoco, tutti ad aiutare le circa 3000 famiglie coinvolte. Adesso si è nella fase della conta dei danni che sono davvero tanti, il comune ha già aperto un conto per l’emergenza alluvione, la Pro Loco di Nonantola ha pensato di realizzare una raccolta fondi per far fronte all’emergenza attraverso la vendita di un calendario che raccoglie i dipinti realizzati con il tema Nonantola nelle stagioni.

Il progetto nasce da Pro Loco grazie alla stretta collaborazione con il gruppo NonantolArte, istituito all’interno dell’associazione La Clessidra APS che ha reso disponibile il calendario con le opere dell’iniziativa “Nonantola città d’arte” svoltasi la scorsa estate.

UNPLI Emilia Romagna sostiene l’iniziativa e se ne fa promotrice attraverso la rete regionale delle Pro Loco e i Comitati UNPLI provinciali. L’obiettivo è quello di promuovere la vendita dei calendari all’interno delle Pro Loco aderenti all’UNPLI Emilia Romagna, al fine di coadiuvare l’impegno di tutti gli enti in aiuto al Comune di Nonantola. Ciascuna Pro Loco avrebbe, infatti, il compito di raccogliere le prenotazioni dei calendari e ricevere gli ordini, per conto della Pro Loco di Nonantola che invierà loro i calendari stampati, al fine di distribuirli agli acquirenti.

Il costo di ciascun calendario sarà di 10 euro e per acquistarlo basterà rivolgersi alla propria Pro Loco di riferimento o alla Pro Loco di Nonantola tramite mail: info@prolocononantola.org o telefono: 3517557033

Invitiamo ad aderire a questa iniziativa, importante per la promozione dell’arte locale e della cultura in generale, ed essenziale per sostenere un territorio provato dai recenti eventi.

