Aggiornamento Coronavirus in Emilia-Romagna: 1.576 nuovi positivi e 61 decessi

MERCOLEDI 6 GENNAIO 2021- Sono stati 16.527 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna: 1576 i nuovi positivi (di cui 744 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing). Salgono a 61 purtroppo i decessi, 13 registrati a Modena.

Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 9.844 tamponi rapidi.

Il 95% dei casi attivi è in isolam ento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 47,6 anni.

Per quanto riguarda i vaccini, sono 4 mila quelli effettuati fino alle ore 14 di oggi a fronte dei 28 mila complessivi (il 63% della prima fornitura di dosi. Si proseguirà fino a sera.

Per la provincia di Modena su 209 nuovi positivi, 116 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 32 sono stati individuati in quanto contatti già noti, 3 attraverso screening sierologici, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 56 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Si aggiungono nella provincia di Modena 381 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi risultano 25.490.

I sintomatici sono 116, gli asintomatici 93.

DECESSI NELLA BASSA

Cavezzo 1

Ravarino 1

Nonantola 1

San Felice sul Panaro 1

Medolla 1

