Bomporto, al via la manutenzione del verde in Piazza Matteotti

BOMPORTO – Piano per la sicurezza e la manutenzione del verde pubblico a Bomporto. Dalla mattina di lunedì 18 gennaio, i platani che circondano piazza Matteotti sono oggetto di lavori di potatura, in un intervento finalizzato non solo a migliorare il decoro urbano, ma anche a rendere più sicuro il territorio bomportese.

L’intervento è infatti il primo passo di un programma più ampio, nell’ambito di un “piano sicurezza”, partito dall’analisi dello stato di salute degli alberi di proprietà comunale, utile a verificare l’eventuale pericolosità delle piante in caso di rovesci, temporali, vento forte o eventi climatici particolarmente intensi.

Il programma è stato redatto da un agronomo, che su incarico del Comune di Bomporto ha censito gli alberi ad alto fusto di proprietà pubblica segnalando quelli che presentano patologie fitosanitarie, indicando da un lato la potatura delle piante che è ancora possibile salvare, dall’altro l’abbattimento di sei alberi non più curabili, alcuni dei quali in prossimità degli edifici scolastici.

Salvo condizioni impreviste, il programma gli interventi di manutenzione del verde pubblico nell’ambito del piano sicurezza verranno completati nei mesi di gennaio e febbraio.

“L’intervento su piazza Matteotti – spiega Marcello Mandrioli, Assessore con deleghe alla Sicurezza urbana, all’Ambiente e alla Manutenzione e Arredo urbano del Comune di Bomporto – sarà uno dei più visibili vista la posizione centrale nel capoluogo, nei prossimi mesi ne seguiranno altri in tutti i centri. Il nostro territorio è ricco di aree verdi e parchi che necessitano di controllo, come Amministrazione comunale siamo costantemente impegnati nell’attività di check up, con interventi mirati e continuativi”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017