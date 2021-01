Rientro a scuola, le superiori tornano in aula al 50% l’11 gennaio

Ripartiranno regolarmente domani, giovedì 7 gennaio le scuole materne, le elementari e le medie. Per quanto riguarda i licei, invece, riprenderanno con la didattica a distanza e lunedì 11 gennaio il 50% degli studenti tornerà in presenza.

“Non solo siamo pronti a sostenere la ripartenza – spiega l’assessora regionale Paola Salomoni- ma il nostro piano era già stato definito prima di Natale, addirittura con una previsione in presenza in aula per le scuole superiori del 75%. A maggior ragione siamo pronti a farlo l’11 gennaio al 50%”.

Obiettivo prioritario per la Regione quello della scuola in presenza anche per i giovani delle secondarie superiori. ” Abbiamo fatto tutto ciò che era necessario per organizzare una ripartenza sicura- spiega l’assessora- collaborando attivamente con le prefetture per un piano condiviso con le scuole stesse, gli enti locali e le aziende di trasporto pubblico locale. Un impegno dimostrato dal potenziamento massiccio dei trasporti e dal confronto vero con le organizzazioni sindacali del comparto”.

Nessun problema organizzativo o legato ai trasporti, tuonano dalla Regione, l’Emilia Romagna è pronta a ripartire.

