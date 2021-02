Finale Emilia, sì alla richiesta dell’Università di Verona di attivare tirocini di formazione

FINALE EMILIA – Attraverso una delibera della Giunta comunale del 15 febbraio scorso, il comune di Finale Emilia ha aderito alla richiesta dell’Università di Verona di attivare tirocini di formazione e orientamento a favore degli studenti di quell’Ateneo interessati a svolgere un’esperienza formativa in un contesto lavorativo (stage), in particolare presso le strutture comunali rivolte alla prima infanzia (0-3 anni). Nel delibera della Giunta comunale si assicura, inoltre, che, in caso di attivazione del tirocinio, saranno messe in atto tutte le misure previste dalle direttive/protocolli per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

