Torna l’ora legale: nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo lancette avanti di un’ora

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo avverrà il consueto passaggio primaverile all’ora legale. Alle ore 2 di domenica mattina, dunque, le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un’ora, posizionandosi sulle ore 3. L’ora legale ci accompagnerà, poi, per tutta la primavera, l’estate e parte dell’autunno, fino alla notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, quando scatterà nuovamente l’ora solare, con le lancette che andranno riportate indietro di un’ora.

Nulla cambia, rispetto agli anni passati, dunque, per il nostro paese, nonostante il Parlamento Europeo abbia approvato la proposta di abolizione del passaggio all’ora legale, proveniente dai paesi dell’Europa settentrionale: al momento l’Italia ha, infatti, depositato una richiesta formale per conservare il doppio orario, in quanto, come per tutti i paesi mediterranei, anche per il nostro l’ora legale è molto vantaggiosa.

