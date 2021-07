Università, Barcaiuolo (Fdi): “Unimore deve far chiarezza sulle carriere alias”

MODENA- “Fare chiarezza sulla decisione del Senato accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia che sostanzialmente permetterà l’uso dell’alias al posto del proprio nome“.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi) che ricorda come “la scelta si fonda sul principio di autodeterminazione di genere, lo stesso al centro di profonde polemiche e discussioni in sede di approvazione del DDL Zan. L’obiettivo: tutelare la dignità e la privacy dei transessuali e transgender e questa delibera si traduce nella possibilità per gli studenti, che si trovano nella fase di transizione da un genere all’altro (anche ad uno stadio inziale), di attivare un’identità alias che si traduce in un duplicato del tesserino universitario. La scelta di una ‘carriera alias’ permette di essere, come si evince dalla stessa parola latina, ‘altro’ e per il nostro ordinamento giuridico tuttavia non possiamo essere contemporaneamente due persone e questo vale per tutti gli ambiti, anche quelli privati, come la scuola e l’università”.

Barcaiuolo ricorda anche come “il Senato Accademico, con delibera del 26 aprile 2016, prevedesse l’adozione di ‘misure idonee a tutelare gli studenti e le studentesse che avessero iniziato un percorso di cambiamento di genere’ al fine di garantire loro un ambiente di studio sereno in cui i rapporti interpersonali fossero improntati al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona’. Come si può leggere sul sito Unimore.it, già da allora si poteva fare richiesta dell’alias, in qualsiasi momento successivo all’immatricolazione, consegnando in Segreteria Studenti l’accordo confidenziale assieme alla documentazione attestante l’iter intrapreso”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta “come valuti queste iniziative, che, oltre a essere oggetto di discussione sotto il profilo etico, sono discutibili anche sotto l’aspetto giuridico, in quanto per lo Stato la persona deve essere individuata per il tramite di una sola identità. Per il nostro ordinamento giuridico non possiamo essere contemporaneamente due persone e questo vale per tutti gli ambiti, anche quelli privati, come la scuola e l’università e stante la delibera del 2016 che già prevedeva la possibilità della carriera alias in Unimore, ci si interroga su quale sia la differenza con la delibera approvata il 13 luglio e quanti studenti ne avessero effettivamente fatto richiesta dal 2016 a oggi”.