“Happy Pfizer”, il 13 agosto vaccinazione libera per i giovani a Lido di Spina

LIDO DI SPINA – Nell’ottica di vaccinare i giovani nei loro punti di aggregazione, l’Azienda USL di Ferrara ha deciso di consentire ai ragazzi in fascia d’età 12-30 anni di accedere direttamente alla vaccinazione, senza appuntamento, venerdì 13 agosto, presso l’ambulatorio di Guardia Medica Turistica situato a Lido di Spina, in via Leonardo da Vinci 117, dalle ore 18 alle ore 22 fino ad esaurimento delle dosi. L’iniziativa è stata denominata “Happy Pfizer”.

Il vaccino utilizzato sarà, dunque, Pfizer ed i minorenni dovranno essere accompagnati da genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) muniti di apposita modulistica (scaricabile dal sito aziendale dell’AUSL al seguente link: https://www.ausl.fe.it/vaccinazioni-anti-covid19-prenotazioni-per-

minorenni).

L’Azienda si riserva di ripetere l’iniziativa, che è di carattere sperimentale, ed in seguito alla quale l’Ambulatorio di Guardia Medica Turistica, solitamente aperto dalle 15 alle 19, varierà orario e resterà aperto dalle 14 alle 17.

Si tratta di un’ulteriore iniziativa mirata ad incentivare la vaccinazione per la fascia d’età più giovanile, che si affianca all’attivazione dell’accesso diretto vaccinale per le persone tra i 12 e i 30 anni attraverso la semplice registrazione su un form online (accessibile dal link https://vaccinazione-covid19.ausl.fe.it/openday1230/ o dall’apposito banner collocato nella homepage del sito aziendale www.ausl.fe.it ), nonché alla vaccinazione presso i medici di famiglia, aperta anche alle fasce d’età più alte, in virtù degli appositi accordi stipulati con l’AUSL (è sempre consigliabile telefonare prima al proprio medico per informazioni ed appuntamento).

