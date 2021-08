Morte di Laila, indagato il titolare dell’azienda

CAMPOSANTO, BASTIGLIA – “La fustellatrice che ha intrappolato Laila è dotata di un doppio blocco, ma solo manuale. Ciò ha consentito un’operazione non sicura che ha provocato la morte per schiacciamento”. E’ quanto si legge nella nota degli ispettori del lavoro che hanno esaminato il macchinario che, nella mattinata di martedì 3 agosto, ha intrappolato e ucciso Laila El Harim, operaia dell’azienda Bombonette di Camposanto.

Intanto prosegue l’inchiesta per omicidio colposo aperta nelle ore immediatamente successive alla tragedia: il titolare dell’azienda Bombonette è stato iscritto nel registro degli indagati: un atto dovuto per permettere lo svolgimento delle indagini. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se si sia trattato di un guasto, un malfunzionamento del macchinario, oppure se possa essersi verificata l’ipotesi di un errore umano. Nella giornata di venerdì 6 agosto, invece, si legge sulla stampa locale, dovrebbe essere affidato l’incarico al perito che dovrà eseguire l’esame autoptico.

