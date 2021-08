Terzo week end per “Happy Pfizer”: sabato 28 agosto si replica alla sagra di Sant’Agostino

LIDO DI SPINA, FINALE- Sta avendo grande successo l’iniziativa” Happy Pfizer” che è giunta al suo terzo week end a Lido di Spina.

Venerdì 27 agosto sono state 89 le persone che si sono presentate e hanno ricevuto la vaccinazione, tra cui 16 minorenni. Un dato che porta il totale complessivo di coloro che si sono vaccinati a Lido di Spina, a 280 (di cui 85 minorenni).

E l’iniziativa si ripropone anche sabato 28 agosto, sempre dalle 17:30 alle 22:30, presso l’ambulatorio di Guardia Medica Turistica di viale Leonardo da Vinci, 117.

Sempre il 28 agosto, e anche domenica 29, inoltre, vi sarà la possibilità di vaccinarsi ad accesso libero anche nell’ambito della Festa patronale di Sant’Agostino (in Comune di Terre del Reno) dalle 18 alle 22 presso la scuola materna parrocchiale del Sacro Cuore di corso Roma.

“L’iniziativa Happy Pfizer di Lido di Spina ha raccolto un buon successo – commenta la dottoressa Marika Colombi, direttrice infermieristica e tecnica dell’Ausl di Ferrara – Abbiamo avuto tanti giovani in fascia d’età 12-29 anni, ma quando si sono presentate persone anche più grandi non abbiamo naturalmente mandato indietro nessuno. Abbiamo per di più dato una risposta di prossimità a tanti lavoratori del turismo all’opera nei pressi. E questo è proprio lo spirito che ha mosso le varie iniziative che stiamo mettendo in campo per immunizzare sempre più persone: dalle feste patronali all’accordo coi medici di famiglia. Ci siamo, fiduciosi che la cittadinanza condivida con noi lo sforzo per non mollare in questo ‘ultimo chilometro’. Il Covid è ancora ‘forte’ e ha dimostrato che, senza vaccinazione, può fare ‘più male di prima”.