La prima edizione di TEDxMirandola è ora disponibile per tutti: gratuitamente e online

MIRANDOLA- La prima edizione di TEDxMirandola è ora disponibile per tutti, gratuitamente e online.

In linea con la mission degli eventi TEDx “Ideas worth spreading”, idee che vale la pena diffondere, i talk portati sul palco dai nove speaker protagonisti iniziano ora la loro nuova vita online, pronti a raggiungere un pubblico nazionale e internazionale e farsi portavoce di contenuti di grande valore, di emozioni, di scienza e di innovazione. Con il tema Matters of Life – Questioni di Vita, la prima storica edizione di TEDxMirandola dello scorso 3 luglio, organizzata nel cuore del distretto biomedicale, è stata un grande successo: sia per contenuti portati sul palco sia per partecipazione di pubblico e copertura mediatica. Storie straordinarie in una giornata di emozioni autentiche con la partecipazione dei protagonisti del territorio, ora da rivivere online sulla piattaforma internazionale TED e su tedxmirandola.com. Ecco il dettaglio dei video dei nove prestigiosi speaker che si che si sono alternati sul palco di TEDxMirandola, celebrando la vita in tutte le sue meravigliose forme: Norma Cerletti: “Welcome (your) mistakes!” Demonizziamo sempre troppo i nostri errori, eppure sono proprio loro a farci imparare e mettere alla prova nella nostra vita. Anche nell’imparare l’inglese. Ecco cosa ci consiglia Norma con il suo TED Talk, lei che l’inglese ora lo insegna in tutta Italia. È infatti l’insegnante più in voga e più famosa del momento, con la sua community Norma’s Teaching, fondata nel 2020 sui canali social offrendo mini-corsi gratuiti d’inglese. Ha imparato l’inglese con una pronuncia perfetta negli Stati Uniti al quarto anno di lice e il 15 giugno 2021 è uscito il suo primo libro.

Maurizio Reggiani: “Il futuro delle super sport cars”. Oggi le automobili supersportive non possono non tenere conto della mobilità sostenibile e le tematiche ambientali. Ecco spiegato in questo TED talk come le macchine supersportive del futuro abbracceranno l’elettrico. Chief Technical Officer (CTO) di Lamborghini, membro del Board, Direttore ricerca & sviluppo, capo della Squadra Corse, divisione Motorsport di Automobili Lamborghini, Reggiani si occupa dello sviluppo di strategie a lungo termine, tecnologie per carrozzeria e telaio, gruppo di propulsione, sospensioni ed elettronica. Massimo Dominici: “Terapie cellulari dallo 0G al 5G”. Un viaggio nel fantastico mondo delle terapie cellulari, in un’evoluzione spiegata dalle prime generazioni a quella odierna, la quinta, con i potenti strumenti a disposizione della scienza di oggi per salvare sempre più vite umane. Professore ordinario di Oncologia medica all’Università di Modena e Reggio Emilia e direttore del Laboratorio terapie cellulari e della Struttura complessa oncologia medica, Dominici è fondatore di laboratori di ricerca e startup innovative, membro di numerose società e fondazioni scientifiche internazionali. Eletto primo presidente non americano della International Society for Cell and Gene Therapy, è stato selezionato nella power list 2020 dei cento maggiori opinion leader mondiali nel settore da The Medicine Maker. Alessandro Bergamini: “Fotografare la diversità: viaggio alla ricerca della bellezza”. Un’affascinante celebrazione della bellezza e della diversità dei popoli del mondo, raccolta nell’Atlante dell’Umanità e in questo TED talk ricco di immagini. Fotografo, autore, viaggiatore, è stato premiato al Concorso National Geographic Italia 2015, Bergamini gira il mondo per fotografare la bellezza dei popoli e dell’umanità, fa parte del team di Grandi Viaggi Fotografici e accompagna gruppi di fotografi e appassionati. https://www.youtube.com/watch?v=MONUn3YMEZs

Chiara Malavasi: “Ripartire dai sogni quando tutto crolla”. Con questo suo TED Talk ci parla di come sia riuscita, nonostante le difficoltà, a non abbandonare mai il proprio sogno di diventare ballerina. Infatti, oggi Malavasi è una ballerina professionista e ha studiato alla English National Ballet School a Londra, una delle accademie più prestigiose al mondo. Nonostante la vita l’abbia messa di fronte a momenti di grande dolore, la sua determinazione le ha permesso di raggiungere l’eccellenza e di esibirsi nei migliori teatri europei.

Alessia Cavazza: “Everyone matters: the importance of being rare”. Se parliamo di malattie rare, stiamo considerando una fetta di popolazione che non è affatto “rara”. Ecco perché è importante parlare e cercare cure innovative per tutte quelle malattie poco conosciute. Ogni singola vita conta! Assistant professor presso l’University College di Londra e originaria di Mirandola, Cavazza dirige presso il Great Ormond Street Children’s Hospital un team di ricercatori nelle terapie geniche per il trattamento delle malattie genetiche rare pediatriche che coinvolgono il sistema immunitario.

Elisabetta Aldrovandi: “La vita che vince sulla violenza”. Riuscire a non accettare mai alcuna forma di violenza contro donne e minori è la sua missione, e nel suo TED talk illustra le modalità di difesa a disposizione. Avvocatessa, presidentessa e co-fondatrice dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime, Aldrovandi è Garante regionale per la tutela delle vittime di reato per la Regione Lombardia, docente di Criminologia e Vittimologia presso Limec di Milano e membra delle audizioni in commissione Giustizia alla Camera e al Senato. https://www.youtube.com/watch?v=MQ8M1tTSNlY

Greta Tosoni: “Riscoprire i confini della sessualità” Nella nostra società odierna il tema dell’accettazione di sé, del proprio corpo e delle proprie sensazioni o volontà non può più essere oggetto di discriminazione o di chiusura. Riscoprire i nostri confini della sessualità è un percorso affascinante di cui prendere coscienza, e di cui Greta si fa portavoce. Sex coach ed educatrice sessuale certificata, Tosoni ha esordito come fotografa e artista per poi co-fondare Virgin & Martyr, un’associazione dedicata alla creazione di luoghi sicuri – online e offline – in cui divulgare e permettere il confronto sulle tematiche dell’educazione sessuale, socio-emotiva e digitale. Rita Cucchiara: “L’intelligenza non è artificiale” Le frontiere e le prospettive dell’intelligenza artificiale verteranno sempre di più sulla specializzazione della tecnologia per rispondere ai nostri bisogni in maniera personalizzata. Ecco perché siamo noi gli artefici di questo futuro. Professoressa ordinaria di Sistemi di elaborazione dell’informazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, responsabile del laboratorio AImagelab, specializzato in intelligenza artificiale, visione artificiale e machine learning della rete europea ELLIS, Cucchiara è anche responsabile del laboratorio Red-Vision e NVIDIA AI Technology Center e coordinatrice gruppo di lavoro su intelligenza artificiale per il Ministero dell’Università e Ricerca. https://www.youtube.com/watch?v=Pitifa8RmdY

La prima esperienza del TEDx a Mirandola si è conclusa andando oltre ogni aspettativa: una community fervente e affiatata, con tantissimi partner e volontari, tutti accomunati dalla passione per la scienza, la cultura e l’innovazione. Nel frattempo, il team di giovani organizzatori è già al lavoro per la seconda edizione di TEDxMirandola, che si terrà nel 2022. Si tratterà di un appuntamento speciale in occasione di due ricorrenze che hanno segnato la storia e determinato il presente dell’Area nord della provincia di Modena: il 60esimo anniversario della nascita della prima impresa biomedicale sul territorio mirandolese e il decennale del sisma del 2012. Tra ricostruzione post-terremoto e – ci si augura – pandemia in buona parte alle spalle, l’edizione del 2022 parte da premesse ottimistiche e verterà sulla rinascita, sul riscatto e sul guardare al futuro con il tema Back to Life – Ritorno alla Vita. A patrocinare l’iniziativa molte importanti istituzioni del territorio, tra cui il Comune di Mirandola, il Tecnopolo TPM, CNA, Confindustria Emilia e l’Università di Modena e Reggio Emilia. Tantissimi anche i partner d’eccezione, tra cui Livanova, Medtronic, Eurosets, Encaplast, CPL Concordia, Imperiale group, E4 Computer Engineering, Olympus, Innova Finance, Capgemini Engineering, Baxter, Elcam Medical, Acea Costruzioni, Admodum R&D, Plastod, Norak group, UAV Solutions, Agile e WeBaze.

Leggi anche

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017