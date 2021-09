Mirandola, ritorno sui banchi: finalmente il calendario scolastico con ripartenze e festività

MIRANDOLA- Visto il rientro in classe ormai alle porte e ancora nessuna comunicazione, i genitori della Bassa cominciavano a preoccuparsi per l’assenza di direttive ufficiali

Per fortuna la pubblicazione di ripartenze e festività è arrivata e il 7 settembre il Comune di Mirandola ha reso noto il calendario per l’anno scolastico 2021/2022 per le scuole primarie e per quelle dell’infanzia.

Per le iscrizioni ai servizi scolastici e per tutti i moduli è necessario inviare una mail all’indirizzo cupmirandola@gmail.com, oppure contattare:

Franca Ganzerli 333 3309753;

Morena Gilioli 335 1329141. Il servizio di pre ingresso sarà operativo dal 13 settembre 2021. Il servizio di post scuola, dovrebbe partire dal 4 ottobre, ma il CUP (ASD Comitato Unitario delle Polisportive che ha in gestione il servizio di pre e post scuola, materne e primarie), in accordo con l’Amministrazione comunale, UCMAN e la direzione scolastica potrà attivare il servizio già dal 15 settembre 2021, sia nelle scuole primarie che in quelle dell’infanzia. Sarà sufficiente da parte dei genitori fare richiesta scritta e specificarlo nella mail o nel modulo di iscrizione.

