Mirandola, riprendono i corsi dell’Università della Libera Età

MIRANDOLA – Riprendono, nel mese di novembre, i corsi dell’Università della Libera Età, a Mirandola, in via Posta 55. In programma, il corso di Storia delle religioni “Tre lezioni sul siracide”, del prof. Giulio Borgatti (8, 15 e 22 novembre, ore 15.30-17.30), il corso di letteratura inglese “Oscar Wilde: society plays”, della prof.ssa Paola Rossi (29 novembre, ore 15.30-17.30), e il corso di Storiografia romana “La dinastia Giulio Claudia”, della prof.ssa Concetta Montoneri (6 e 13 dicembre, ore 15.30-17.30

