“Stazione Rulli Frulli” di Finale Emilia, a Federico Alberghini il premio “Imprenditori per il Bene Comune”

FINALE EMILIA – Nella cornice del Festival della Dottrina Sociale, giunto alla sua XI edizione, viene conferito a Federico Alberghini, direttore de “La Stazione Rulli Frulli”, il Premio Imprenditori per il Bene Comune. Istituito da Cattolica Assicurazioni fin dalla prima edizione del Festival, il Premio pone in luce imprenditori, sia profit che non profit, che hanno saputo orientare la propria impresa al bene comune, realizzando opere concrete che coniughino mercato e persona, sviluppo economico e sostenibilità ambientale, profitto e solidarietà. Imprenditori la cui azione non si riduce al “qui” ed “ora”, ma guarda al futuro, contribuendo a costruirlo e migliorarlo.

Queste le motivazioni che hanno orientato la decisione della commissione:

“Federico Alberghini viene premiato per la sua capacità di creare in Italia una musica nuova, fatta di sostenibilità e inclusione. In seguito al terremoto del 2012, che ha conferito nuova vita all’iniziativa sperimentale da cui è nata la Banda Rulli Frulli, Alberghini è diventato il capitano di un’orchestra dove persone disorientate e smarrite divengono artiste, mentre oggetti di recupero diventano strumenti musicali. Nasce così un’armonia che unisce bambini, ragazzi e famiglie superando le differenze e creando una sinfonia magica. Con passione, tenacia e condivisione il “metodo Rulli Frulli” si è diffuso in tutta Italia, generando nuove iniziative e progetti, ultimo quello de La Stazione Rulli Frulli, vera e propria impresa sociale pensata per accogliere la diversità e favorire la partecipazione, l’inclusione, l’innovazione socioculturale e la crescita economica. L’inarrestabile energia che muove Federico Alberghini trasforma i sogni in realtà: solo insieme agli altri, senza escludere nessuno, tutto diventa possibile!”.

Molte sono le risonanze con la tematica quanto mai attuale scelta quest’anno dal Festival, “Audaci nella speranza | Creativi con coraggio”, che dichiara l’urgenza di spalancare gli occhi sulla realtà nella sua interezza, maturare ed iniziare a vivere in modo responsabile. È proprio questo l’obiettivo che sottende il progetto de La Stazione Rulli Frulli, che verrà inaugurata nel maggio 2022: l’ambizione è quella, infatti, di diventare un centro di eccellenza a livello nazionale nel campo dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e dell’aggregazione giovanile di qualità. Sorgerà all’interno dell’edificio della Ex Autostazione di Finale Emilia, destinata dal Comune ad attività di tipo sociale e culturale ed assegnata in concessione per 20 anni all’associazione Rulli Frulli Lab ETS APS, grazie ad un progetto elaborato con la collaborazione e l’appoggio della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli.

Il progetto di riqualificazione e trasformazione della Ex-Autostazione – reso possibile dal contributo di enti pubblici, fondazioni, aziende, prime tra tutti Fondazione Smurfit Kappa e Regione Emilia Romagna – ha come priorità la creazione di un contesto accogliente e privo di barriere fisiche e relazionali. Molteplici le tematiche affrontate: dalla riqualificazione degli spazi urbani alla costituzione di “patti di comunità” che includano le realtà imprenditoriali, associative, dei servizi sociali e scolastici del territorio; dalla diffusione dell’upcycling alle attività artistiche e creative come mezzo di inclusione sociale; dall’accesso al lavoro per i giovani con disabilità all’aggregazione giovanile consapevole e inclusiva.

L’idea nasce come naturale proseguo di una serie di attività, iniziative e progetti già collaudati, che da 10 anni a questa parte hanno ottenuto grande consenso e attenzione.

Lo spazio ospiterà:

la Sala prove della Banda Rulli Frulli, composta da 80 elementi, e dei Rulli FrulliNI, gruppo musicale di 35 bambini;

la web radio Stazione Rulli, che coinvolge i ragazzi delle scuole superiori del territorio;

lo studio di registrazione professionale con l’offerta di servizi aggiuntivi integrati;

AstroNave Lab, laboratorio artigianale e socio-occupazionale di falegnameria, con annesso punto espositivo e di vendita;

il laboratorio di costruzione degli strumenti musicali;

il Bar-A-Onda, punto di ristoro con dehor che offre prodotti locali e a km0;

la Sala polivalente, spazio dedicato ad attività culturali e sociali, così come agli eventi istituzionali o aziendali, con servizio di catering interno.

Il sogno che sottende la realizzazione de La Stazione Rulli Frulli è ambizioso quanto possibile e, soprattutto, necessario: dare vita ad uno spazio socioculturale in grado di radicarsi sul territorio a beneficio di tutta la comunità, catalizzando attenzione, entusiasmo, risorse, energie. Uno spazio multifunzionale già sulla carta e comunque in perenne divenire, pronto ad accogliere nuove spinte creative ed impulsi generativi. Uno spazio che possa veicolare un’importante azione di sensibilizzazione e costruzione di una rete sociale allargata, che coinvolga tutta la comunità nel supportare e accogliere le persone con disabilità e le loro famiglie. Uno spazio per tutti e di tutti.

