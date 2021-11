Ucman: tariffe ridotte del 50% grazie al progetto “Al nido con la Regione”

MIRANDOLA, SAN CAMPOSANTO- Per il terzo anno la Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha aderito al progetto “Al nido con la Regione” e ottenuto il contributo di 230.848,82 euro grazie al quale le tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia saranno ridotte del 50% per le famiglie con Isee fino a 26mila euro.

Degli attuali 375 utenti dei nidi d’infanzia di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero ben 204 potranno beneficiare della misura regionale per l’anno educativo 2021/2022.

L’agevolazione avrà decorrenza da ottobre, si concluderà a giugno 2022 e potrà essere estesa anche a eventuali futuri utenti in possesso del previsto requisito economico.

“Si tratta – dichiara l’assessore all’istruzione Luca Prandini – di una misura fortemente orientata alla promozione dei diritti dei bambini e al sostegno alle famiglie nel ruolo di cura ed educazione con servizi di buona qualità a costi sostenibili”.