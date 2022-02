Bomporto, ultimo giorno per il sindaco Giovannini: “716 grazie a tutti voi”

BOMPORTO- Ultimo giorno da sindaco, oggi, per Angelo Giovannini che- dopo le dimissioni presentate il 19 gennaio per “motivi personali”- si appresta a riconsegnare telefono, chiavi e tutto ciò ricevuto in dotazione per il suo mandato.

In occasione del consueto aggiornamento sui dati Coronavirus, lunedì 7 febbraio, il sindaco dimissionario ha colto l’occasione per salutare tutti i cittadini bomportesi: “Questo è l’ultimo post della lunga serie di 716 giorni consecutivi, dal 23 febbraio 2020 ad oggi: due post al giorno, uno con i dati regionali e uno serale con i dati comunali, per un totale di quasi 1.500 post. Sempre con la speranza che non servisse più- ha scritto Giovannini- Domani mattina si conclude la mia esperienza come sindaco di Bomporto e, di conseguenza, non riceverò più i dati dall’Ausl. Da domani quindi la serie giornaliera di post si conclude e non avremo più l’appuntamento serale che ho rispettato per questi 716 giorni di seguito”.

“Grazie a tutti per la fiducia e per la costanza con le quali mi avete seguito in questi due anni- ha concluso- Buona vita a tutti!”.

