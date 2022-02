E’ morto Marino Golinelli, milionario filantropo di San Felice sul Panaro

Largo il cordoglio per la sua scomparsa, arrivata sabato 19 febbraio a Bologna, dove viveva da tempo, a 101 anni compiuti. Lascia la moglie Paola e il figlio Stefano.

E’ morto Marino Golinelli, imprenditore farmaceutico che era arrivato a 101 anni di età.

“Ai giovani l’augurio è di trovare in sogno in cui credere e al quale dedicare la propria esistenza”, affermava in occasione del suo compleanno numero 101

Golinelli è fondatore dell’azienda Alfa Farmaceutici, poi Alfa Wassermann, poi Alfasigma, è Cavaliere del lavoro e plurilaureato Honoris Causa.

Dopo aver ospitato alcuni premi Nobel per le “Letture Schiapparelli” nei primi anni ottanta e nei primi di gennaio 1988 creò a Bologna la Fondazione Golinelli che si occupa di educazione, formazione e cultura con l’intento di aiutare la crescita professionale, la ricerca creativa e la capacità imprenditoriale dei giovani.[4] Come sede della fondazione e delle sue attività, nel 3 ottobre 2015 inaugurò a Bologna l’Opificio Golinelli, una cittadella di 9.000 m² creata per fornire ai giovani dai 18 mesi ai 35 anni strumenti per la conoscenza e la cultura con un suo investimento filantropico di decine di milioni di euro.

Golinelli, l’uomo del futuro

Ci ha lasciato a 101 anni Marino Golinelli, l’uomo del futuro. Così lo definisce il sindaco di Bologna, Matteo Lepore

Ci siamo conosciuti sul tetto del mondo io e Marino, al ventesimo piano di un grattacielo di Shanghai. Era il 2010, lui aveva 91 anni mentre io ne portavo appena 30. Con i suoi occhiali a goccia osservava innamorato un Morandi, orgoglio bolognese dell’Esposizione Universale.

Che vita Marino. Durante la pandemia, un giorno lo andai a trovare a casa. Dopo avermi raccontato un secolo di vita, straordinaria, disse con uno sguardo entusiasta e brillante: “io credo nell’uomo, sappilo, e nella conoscenza”. Questa per lui doveva essere la missione di Bologna nel mondo, senza paure. A lui ho fatto una promessa, che se fossi diventato Sindaco mi sarei dedicato anima e cuore a questo obiettivo. A Golinelli la nostra città deve enorme gratitudine. Sostenitore del Teatro comunale e di numerose altre progettualità artistiche e culturali. L’Opificio che porta il suo nome, il sostegno alla ricerca, all’innovazione, alla formazione dei giovani in modo nuovo e diffuso. Il mondo di Marino era una porta aperta sul futuro e grazie alla sua saggezza e generosità continuerà ad esserlo. Ciao Marino.

A nome del Comune di Bologna e della città esprimo le più sentite condoglianze e affetto alla moglie Paola, a tutti i familiari e a tutte le persone che lavoravano con lui.

Così Marino Golinelli si era raccontato in una recente intervista:

A 19 anni mi pronosticarono che sarei morto, avevo la tubercolosi. Invece ce l’ho fatta e sono ancora qui. Ho sempre cercato di capire cos’è la vita. Lo slogan che uso è “vivere la vita”. Vivere vuole dire avere il sangue che scorre, il cuore che pulsa, i polmoni che respirano, ma la vita è più complessa, è fatta di amori, relazioni, timori, paure, fallimenti. Da chimico ho deciso allora di investire sui prodotti per guarire i malati.

E ancora:

Vengo da una famiglia contadina di San Felice sul Panaro, i miei raccoglievano il latte e le uova, vivevo in mezzo alle mucche. Chi ha avuto fortuna come me – ho avuto anche un po’ di merito, così come i miei collaboratori – desidera ridare alla società una parte di quella fortuna.

