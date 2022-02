L’ultimo pensiero di Marino Golinelli è stato per i giovani: “Abbracciate il futuro senza paura”. Lo riporta la sua Fondazione Golinelli, che scrive:

“Sulla mia pelle ho potuto sperimentare quanto la formazione e le esperienze educative influiscano sul percorso evolutivo di un giovane: senza la passione per la chimica e per le scienze in generale, oggi forse non esisterebbe nulla di ciò che con impegno e determinazione ho contribuito a creare. Per tale motivo desidero rivolgermi prima di tutto a voi, ai giovani, per dirvi con forza di abbracciare senza paura la vita e partecipare attivamente alla costruzione del mondo che verrà, apportando fattivamente il vostro contributo”. Con questo messaggio di speranza e fiducia nel futuro, riportato in una delle sue ultime interviste, ci ha lasciati ieri sera all’età di 101 anni Marino Golinelli.