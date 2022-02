Processo White list: chiesti 4 anni e 8 mesi per Marco Ventura

SAN FELICE- Arrivano le prime richieste dei pubblici ministeri per il processo White list: 4 anni e 8 mesi per Marco Ventura- ex capo di gabinetto della Prefettura- e 3 anni e 3 mesi per Alessandro Bianchini, figlio del titolare dell’impresa Augusto Bianchini per il quale è stato chiesto 3 anni. 2 anni invece per la moglie del Bianchini Bruno Braga.

Pene più leggere sono state invece richieste per gli altri tre funzionari della Prefettura. Il processo White list- che accerterà le presunte pressioni in prefettura per far rientrare la ditta sanfeliciana Bianchini nella lista antimafia- procede, insomma, a grandi passi.

Resta il sospeso la posizione dell’ex senatore Cralo Giovanardi: dopo lo stop a procedere arrivato dal Senato, è stata chiamata in causa la Consulta che si pronuncerà sul da farsi.

A Marco Ventura vengono contestati, così come agli altri indagati, l’accusa di aver rivelato segreti di ufficio e di aver fatto pressione sui carabinieri: la cui indagine aveva fatto escludere la Bianchini dagli appalti pubblici post terremoto.

