“Insieme per la Pace” a sostegno del popolo ucraino: corteo a Nonantola domenica 6 marzo

NONANTOLA – I Comuni di Nonantola, Bastiglia, Bomporto e Ravarino invitano i cittadini a partecipare domenica 6 marzo al corteo “Insieme per la Pace” contro tutte le guerre e a sostegno del popolo Ucraino. La partenza del corteo è prevista alle ore 17, a Nonantola, da Piazza Tien An Men. L’iniziativa coinvolgerà le associazioni di tutti 4 i Comuni e i cittadini senza distinzione di nazionalità e provenienza geografica, tutti insieme contro la guerra e per la pace.

