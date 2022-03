E adesso un libro: rubrica di libri: “Just Like a Woman” di Lucio Mazzi

Genere: Musica

Il libro di Lucio Mazzi racconta ed esalta le personalità e le vite, spesso difficilissime, di donne del panorama musicale. Alcune popolari e altre non valorizzate a sufficienza. Lotte non sempre vinte in un mondo per decenni assolutamente antifemminista come quello dell’industria discografica e dello spettacolo.

L’opinione

Una vita tra note e parole. Lucio Mazzi ha all’attivo decine di libri di musica. Questo è l’ultimo nato; un libro dettagliato e minuzioso sulle donne che hanno fatto la storia del rock, del pop, della canzone d’autore, in Italia e all’estero. Scritto da un uomo dalla parte delle donne. Il che, non dovrebbe svalutare tutto il discorso, come vorrebbe far credere chi dice che di donne debbano cantare le lodi solo le donne

Note sull’autore

Lucio Mazzi, bolognese, è giornalista e storico della Popular Music. Da anni si occupa principalmente di insegnamento e divulgazione della storia del rock tenendo cicli di conferenze, corsi presso il Conservatorio di Ferrara, il Conservatorio di Bologna, l’Università Primo Levi di Bologna, trasmissioni radiofoniche e pubblicazione di libri e saggi.

Curiosità

Fiori ad un uomo? Perchè no?

Parliamo dei fiori donati alle donne nel corso del Festival di Sanremo.

La direttrice d’orchestra Francesca Michielin nell’edizione 2021 porse il mazzo di fiori che le era stato donato da Amadeus a Fedez. Quest’anno il gesto si è ripetuto: Francesca ha donato i fiori a lei destinati al primo violino dell’orchestra…perché i fiori non vanno dati solo alle donne!

