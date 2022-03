Guerra in Ucraina: a Novi e Soliera si attiva la “catena umanitaria”

NOVI- In tutti i Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine si è attivata una vera e propria catena umanitaria per contribuire all’emergenza Ucraina: le iniziative messe in campo da Amministrazioni e associazioni prevedono la raccolta di generi alimentari non deperibili, la donazione di materiale sanitario di pronto soccorso e due raccolte fondi: una predisposta dalla Regione Emilia-Romagna e una seconda gestita dalla diocesi di Carpi.

Sono tre le farmacie- a Novi, Sant’Antonio in Mercadello e Rovereto sulla Secchia- che hanno aderito all’iniziativa “Dona materiale sanitario”. In particolare la farmacia Casari a Novi di Modena, la farmacia Mercadello di Sant’Antonio e la farmacia Sgarbi di Rovereto sulla Secchia.

In tutte le farmacie sarà possibile consegnare medicinali, guanti monouso e materiale di primo soccorso.

Alloggi disponibili

I cittadini che hanno alloggi da rendere disponibili per l’accoglienza potranno segnalare la disponibilità degli immobili ai servizi sociali contattando il numero 059/ 8635288 dal lunedì al sabato tra le 8.30 e le 12.30 e il martedì e il giovedì anche tra le 14 e le 16.30. Sarà inoltre possibile scrivere una mail all’indirizzo servizisocialicarpi@ terredargine.it

Raccolta di beni di prima necessità

Sabato 12 Marzo dalle ore 9 alle ore 16, sarà possibile consegnare beni di prima necessità presso l’Arci Taverna di Novi e il Palapanini di Rovereto sulla Secchia.

Si accetteranno alimenti a lunga scadenza (come tonno in scatola, biscotti, caffè solubile e frutta secca), prodotti per l’igiene personale (come sapone, shampoo, bagnoschiuma, assorbenti e salviette umidificate) e prodotti per bambini (come pannolini, omogenizzati, latte in polvere formula 1 0 2)

Donazioni in denaro emergenza Ucraina

La Regione Emilia-Romagna ha organizzato una raccolta fondi per l’assistenza ai profughi ucraini. Sarà possibile partecipare, via bonifico, utilizzando i seguenti dati:

IBAN: IT69G0200802435000104428964

Dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1BA2

Causale: “Emergenza Ucraina”

Stessa iniziativa anche per la diocesi di Carpi e la Caritas diocesana alla quale si puù partecipare utilizzando i seguenti estremi bancari:

Raccolta fondi Diocesi di Carpi/Caritas Diocesana

IBAN: IT86X0538723300000001422974

Dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1RNP

Causale: “EMERGENZA UCRAINA”

