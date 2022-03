Nonantola, il commissariamento fa paura: a rischio investimenti e rimborsi post-alluvione

NONANTOLA- L’instabilità politica di Nonantola rischia di fermare tutti gli investimenti, i progetti di sviluppo e la liquidazione degli indennizzi dell’alluvione.

C’è molta preoccupazione nella comunità economica nonantolana per la paradossale situazione politica del Comune: con la richiesta di sfiduciare la sindaca e la Giunta. Che aprirebbe la strada al commissariamento della città.

L’instabilità politica, soprattutto in una fase già di per sé caratterizzata dalla grande incertezza generata dal lento processo di uscita dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, porterebbe il comune di Nonantola in una situazione ancor più gravosa per le attività produttive ed economiche.

“Aggiungere elementi di tensione locali è un rischio che non ci possiamo permettere – spiegano CNA, LAPAM, CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO – perché il commissariamento del comune comprometterebbe una serie di interventi non rinviabili. Innanzitutto, il Piano urbanistico generale, poi la riqualificazione delle zone artigianali e industriali e il piano degli investimenti pubblici”.

Ma ancora più grave sarebbero i ritardi che subirebbe il processo di liquidazione degli indennizzi post alluvione, che ammontano a circa 30 milioni di euro.

“Un’eventualità inaccettabile, sia per le imprese sia per i cittadini. Stiamo infatti parlando di contributi che hanno un peso concreto per le finanze di centinaia e centinaia di nonantolani e di aziende – quasi duemila in tutto – che, in caso di caduta della giunta, vedrebbero gli indennizzi rinviati a data imprecisata. Questa considerazione evidenzia una responsabilità politica ben precisa di chi si appresta a votare la mozione di sfiducia”- spiegano le associazioni di categoria.

“Ecco perché auspichiamo che la politica, con senso di responsabilità, dia un buon esempio ponendo ai margini le loro divergenze interne e spendendosi in modo unitario per il mondo delle imprese e delle attività economiche più in generale”.